أخبار التوك شو.. متحدث الوزراء: توافق كامل بين الطوائف على مشروع قانون الأسرة للمسيحيين.. وأحمد موسى: إشغالات المناطق الاستثمارية تصل 90%

شريف منير: الموسيقى هتفضل جزء من حياتي.. وما أقدرش أبطل أعزف درامز

حل الفنان شريف منير، ضيفا على الإعلامي أسامة كمال، في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي".

متحدث الوزراء: توافق كامل بين الطوائف على مشروع قانون الأسرة للمسيحيين دون المساس بالعقيدة

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث بأسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الأسرة للمسيحيين جاء ثمرة توافق كامل بين مختلف الطوائف المسيحية في مصر، مشددًا على أن هذا التوافق كان أولوية رئيسية خلال مراحل إعداد وصياغة القانون.

أحمد موسى: إشغالات المناطق الاستثمارية تصل 90%.. ولا بيروقراطية في دعم المستثمرين

أكد الإعلامي أحمد موسى أن المناطق الاستثمارية والاقتصادية في مصر تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في نسب الإشغال، مشيرًا إلى أنها وصلت حاليًا إلى نحو 90%، في دلالة على قوة الإقبال الاستثماري داخل الدولة.

محمد الخبيري: ياسمين عبدالعزيز سبب قوة الأداء.. و«وننسى اللي كان» يواصل نجاحه بعد رمضان

كشف المخرج محمد الخبيري، مخرج مسلسل "وننسى اللي كان" أن النجاح الذي حققه المسلسل خلال الموسم الأخير جاء بفضل اجتهاد فريق العمل، مؤكدًا أن تكرار النجاح في وجود نفس النجوم يمثل تحديًا أكبر، خاصة في الأعمال الطويلة التي تمتد إلى 30 حلقة.

توافق كنسي ومجتمعي على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.. وكاتب صحفي يكشف التفاصيل

كشف الكاتب الصحفي محمد الأحمدي عن وجود توافق كنسي ومجتمعي واسع حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، مؤكدًا أن المشروع يمثل خطوة تاريخية طال انتظارها منذ عقود.

أسامة كمال يتسائل: هل رئيس أمريكا الجديد بعد عامين هيعرف يصلح اللي بيعمله ترامب؟

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن المفاوضات مع إيران قد تعقد الجمعة المقبل .

بالتسعيرة الإجبارية.. أحمد موسى: إجراءات جديدة لضبط أسعار السلع الأساسية | تفاصيل

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه منذ 4 سنوات كان التاجر يحصل على كيلو السكر بسعر 24 جنيهًا، بينما كان يُباع للمواطنين بنحو 40 جنيهًا، ما أثار تساؤلات حينها حول أسباب عدم تدخل الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة كانت في فترات سابقة، خاصة خلال الستينيات، تتدخل عبر تطبيق التسعيرة الجبرية على السلع الأساسية.

بعد طرحها أمام البرلمان.. خبير اقتصادي يوضح الملامح الرئيسية لموازنة 2026/2027

أكد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، أن الموازنة العامة الجديدة تُعد في ظل ظروف اقتصادية عالمية استثنائية فرضت ضغوطًا كبيرة على الدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة تسير في اتجاهين رئيسيين: دعم المواطن وتعزيز النشاط الاقتصادي.