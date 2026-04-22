محمد الخبيري: ياسمين عبدالعزيز سبب قوة الأداء.. و«وننسى اللي كان» يواصل نجاحه بعد رمضان

كشف المخرج محمد الخبيري، مخرج مسلسل "وننسى اللي كان" أن النجاح الذي حققه المسلسل خلال الموسم الأخير جاء بفضل اجتهاد فريق العمل، مؤكدًا أن تكرار النجاح في وجود نفس النجوم يمثل تحديًا أكبر، خاصة في الأعمال الطويلة التي تمتد إلى 30 حلقة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "نهال طايل" في برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد2" إن الفنانة ياسمين عبدالعزيز تتميز بالاجتهاد الكبير والاستعداد المختلف لأدوارها.

وأضاف: "ياسمين مجتهدة وشاطرة جدا ودايما بتذاكر الدور بشكل مختلف، بتعمل مجهود كبير جدا، وصعب إن ممثل يحافظ على نجاحه في رمضان سنتين ورا بعض، بتبقى الموضوع صعب، وبالذات لما تعملي مسلسل 30 حلقة الموضوع بيبقى أصعب".

مرحلة التحضير

ونفى المخرج ما تردد بشأن تغيير نهاية المسلسل، مؤكدًا أن «الفينال» يتم الاتفاق عليه منذ مرحلة التحضير، قائلاً إن فكرة تغييره أثناء التصوير غير منطقية، خاصة في ظل وضوح الرؤية الدرامية منذ البداية.

وأضاف أن استمرار العمل ضمن قائمة الـ توب 10 على المنصات بعد انتهاء موسم رمضان بفترة يعكس حجم النجاح الحقيقي، مؤكدًا أن هذا المؤشر كاف دون الحاجة للحديث عنه.

وتابع: "وقصة الـ 15 حلقة والـ 30 حلقة مقارنة صعبة جدا، فكرة إن المجهود والتعب وكمان الأحداث في الـ 30 حلقة أفرد أحداثي وأخلي الناس دايماً مستنية حلقة بحلقة عشان بقعد بنفس طويل 30 حلقة، ده بيبقى صعب علينا جامد فبيبقى أصعب طبعاً من الـ 15 بالنسبة ليا".

الساسبنس والدراما الإنسانية

وأكد أن العمل الذي قدمه جمع بين أكثر من عنصر درامي، من الأكشن إلى الساسبنس والدراما الإنسانية، وهو ما ساهم في جذب شرائح مختلفة من الجمهور، كل حسب ذوقه.