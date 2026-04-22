محمد سمير مبروك يكشف لصدى البلد كواليس مسلسل قطر صغنطوط

كشف السيناريست محمد سمير مبروك عن تفاصيل وكواليس مسلسل «قطر صغنطوط»، الذي قام ببطولته الفنان محمد رجب، وحقق صدى كبيرا في موسم دراما رمضان 2026.

وأوضح مبروك، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، أن فكرة العمل جاءت من الفنان محمد رجب، حيث عرضها عليه وتم تطويرها، مشيرًا إلى أنهم عملوا على أكثر من معالجة درامية وحلقة حتى الوصول إلى الشكل النهائي الذي نال إعجابهما.

وأضاف أن رحلة التحضير للمسلسل لم تكن سهلة، بل استغرقت نحو 6 أشهر كاملة من الكتابة والتجهيزات، تم خلالها العمل على تفاصيل الشخصيات والخطوط الدرامية بعناية، من أجل تقديم عمل مختلف يحمل طابعًا خاصًا.

وتطرق السيناريست إلى ردود الفعل التي صاحبت عرض المسلسل، مؤكدًا أن الانتقادات التي وُجهت للعمل يراها أمرًا طبيعيًا، خاصة في ظل اختلاف الأذواق ووجهات النظر بين الجمهور، وهو ما يحدث مع أي عمل فني يتم طرحه على الساحة.

وأشار مبروك إلى أن فريق العمل كان حريصًا على تقديم تجربة جديدة، لافتًا إلى أن الجدل المصاحب للعمل يعكس حجم المتابعة والاهتمام به، سواء بالإيجاب أو السلب.

وعن إمكانية تقديم جزء ثانٍ من المسلسل، كشف أن هناك بالفعل فكرة مطروحة، ولكنها لا تزال في مرحلة التحضيرات الأولية، ولم يتم الاستقرار على تفاصيلها النهائية حتى الآن.

مسلسل «قطر صغنطوط» يضم نخبة من الفنانين، ويقوم ببطولته محمد رجب، ومن إنتاج ممدوح شاهين، وتأليف محمد سمير مبروك، وإخراج هاني حمدي، ويدور في إطار درامي يحمل العديد من المفاجآت والأحداث المتشابكة.

واختتم مبروك تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح أي عمل فني لا يقاس فقط بردود الفعل اللحظية، بل بقدرته على ترك بصمة لدى الجمهور، وهو ما يسعى إليه دائمًا في مشاريعه الفنية القادمة.