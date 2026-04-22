انتهاء تصوير مسلسل أندر إيدج استعدادا لعرضه نهاية مايو

أنهت الفنانة جيسيكا حسام الدين مؤخرًا، تصوير أحدث أعمالها الدرامية "أندر إيدج"، والذي يمثل خطوة جديدة ومهمة في مسيرتها الفنية، حيث تتصدر من خلاله البطولة في تجربة درامية شبابية مختلفة.

وكشفت مصادر خاصة أن المسلسل من المقرر طرحه خلال الأيام الأخيرة من شهر مايو المقبل عبر منصة "شاهد"، وسط توقعات بأن يحقق صدى واسعًا نظرًا لطبيعة موضوعه وقصته التي تمس شريحة كبيرة من الجمهور.

تدور أحداث "أندر إيدج" في إطار اجتماعي درامي، حيث يسلط الضوء على حياة خمس فتيات مراهقات في المرحلة الثانوية، مستعرضًا التحديات اليومية والضغوط النفسية والاجتماعية التي يواجهنها خلال هذه الفترة الحساسة من حياتهن.

ويتناول العمل قضايا الصداقة، والهوية، والعلاقات الأسرية، بالإضافة إلى تأثير البيئة المحيطة على تشكيل شخصياتهن ومستقبلهن.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب جيسيكا حسام الدين نخبة من الفنانين الشباب، من بينهم ريم المصري، جيدا منصور، جودي مسعود، أحمد فهيم، أحمد الرافعي، سماء إبراهيم، فرح يوسف، وعبد الله أشرف، بالإضافة إلى عدد من الوجوه الأخرى التي تضيف تنوعًا للعمل.

ويُعد "أندر إيدج" من الأعمال التي تراهن على تقديم محتوى شبابي معاصر يعكس واقع المراهقين بطريقة قريبة من الجمهور، مع معالجة درامية تعتمد على التشويق والتفاعل الإنساني، ما يجعله واحدًا من الأعمال المنتظرة خلال الموسم المقبل.