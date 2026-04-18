محمد موسى : ملحمة أمنية وراء كشف خطف رضيعة مستشفى الحسين

محمد موسى
محمد موسى

علق الإعلامي محمد موسى على واقعة خطف طفلة رضيعة من مستشفى الحسين الجامعي، مؤكدًا أن ما حدث يفوق أي سيناريو درامي، ويعكس وجهًا صادمًا من الجرائم التي قد ترتكب بدافع الحقد أو الخداع.


وأوضح محمد موسى خلال تقديم برنامجه "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن المتهمة نفذت جريمتها بتخطيط محكم، حيث تنكرت لإخفاء هويتها واستغلت لحظة ضعف أم حديثة الولادة، لتخطف طفلتها في مشهد إنساني بالغ القسوة.


وأضاف أن الجريمة لم تكن عشوائية، بل جاءت ضمن خطة دقيقة للهروب، تضمنت التنقل عبر عدة وسائل مواصلات وقطع مسافات طويلة في محاولة لإخفاء آثارها.

 تحرك أجهزة الأمن

وأشار موسى إلى أن ما وصفه بـ"الملحمة الأمنية" كان حاسمًا في كشف الجريمة، حيث تحركت أجهزة الأمن بسرعة لافتة، وتم فحص عشرات كاميرات المراقبة وتتبع خط سير المتهمة بدقة، حتى تم تحديد موقعها وضبطها خلال وقت قياسي.

 إعادة الطفلة إلى أسرتها

وأكد أن نجاح الأجهزة الأمنية في إعادة الطفلة إلى أسرتها خلال ساعات، يعكس كفاءة عالية ويبعث برسالة واضحة بأن يد العدالة قادرة على الوصول إلى الجناة مهما حاولوا الهروب.


واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن هذه الواقعة تثبت أن مصر، رغم اتساع مساحتها، أصبحت بفضل التطور الأمني والتكنولوجي بيئة مغلقة أمام الخارجين عن القانون، مشيدًا بجهود رجال وزارة الداخلية في حماية المواطنين واستعادة الحقوق في أسرع وقت ممكن.
 

