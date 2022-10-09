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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

علماء الأوقاف خلال الأسبوع الدعوي: علينا أن نتسم بخلق التراحم فيما بيننا

الأسبوع الدعوي ميلاد
الأسبوع الدعوي ميلاد أمة

انطلقت فعاليات الأسبوع الدعوي (ميلاد أمة) الذي تقيمه وزارة الأوقاف في إطار احتفالاتها بذكرى ميلاد النبي (صلى الله عليه وسلم) بسبع محافظات، تحت عنوان: "نبي الرحمة (صلى الله عليه وسلم) في ذكرى مولده"، بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

نبي الرحمة في ذكرى مولده

وأكد العلماء، جميعًا أن نبينا (صلى الله عليه وسلم) نبي الرحمة وسيد الرحماء، وإمامهم، أرسله ربه (عز وجل) رحمة للعالمين، فقال سبحانه: "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ"، وقد شملت رحمته (صلى الله عليه وسلم) الإنس والجن، البشر والحجر، الحيوان والجماد، مؤكدين أن الدرس العملي الذي يجب أن نتعلمه من رحمته (صلى الله عليه وسلم) هو في التخلق بخلق الرحمة فيما بيننا، فمن لا يَرْحَم لا يُرحمْ، والراحمون هم من يرحمهم الله.

جدير بالذكر أن هذا اللقاء قد أقيم في مديرية أوقاف أسيوط بمسجد الهلالي، وحاضر فيه الدكتور أحمد مصطفى عبدالرحمن أستاذ الحديث، والشيخ عاصم قبيصي مدير مديرية أوقاف أسيوط، والقارئ الشيخ يونس تركي قارئًا، والمبتهل الشيخ هاني فتحي حسانين مبتهلًا.

وفي مديرية أوقاف الجيزة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المحروسة، حاضر فيه د/ شعبان محمد عطية أستاذ التفسير بكلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور محمود عابدين إمام وخطيب بالجيزة، وقدم له الشيخ جمال مرجاوي مفتش بإدارة شمال الجيزة، والقارئ الشيخ محمود عبد الحكم قارئًا، والمبتهل الشيخ قدري محمد مبتهلًا.

وفي مديرية أوقاف الغربية أقيم الأسبوع الثقافي بالمسجد الأحمدي بطنطا، حاضر فيه د/ عبد الفتاح خضر عميد كلية القرآن الكريم بطنطا، والشيخ خالد خضر مدير مديرية أوقاف الغربية، والشيخ عبدالمهيمن السيد محمد وكيل المديرية، والقارئ الشيخ إبراهيم السيد الرخاوي قارئًا، والمبتهل الشيخ محمد أبو الخير مبتهلًا.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الإيمان بمدينة المنصورة، حاضر فيه د/ محمد المصطفى عبد المقصود محمد أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية المتفرغ بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع المنصورة، والشيخ صفوت نظير المرسي مدير مديرية أوقاف الدقهلية، والقارئ الشيخ إبراهيم الرفاعي قارئًا، والمبتهل الشيخ ممدوح أبو زيد مبتهلًا.

وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد النمرسي بمدينة الزقازيق، حاضر فيه الدكتور/ ناصر عبد الأعلى عطية مدير الدعوة، والشيخ خالد محمد عبادة إمام وخطيب المسجد، وقدم له الشيخ صابر حافظ أحمد مفتش بإدارة غرب الزقازيق، والقارئ الشيخ محمد طه الدغيدي قارئًا، والمبتهل الشيخ أحمد محمود خاطر مبتهلًا.

وفي مديرية أوقاف القليوبية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرحمن الرحيم بمدينة بنها، حاضر فيه الدكتور محمود عبد الله أستاذ الحديث بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية، والشيخ صفوت فاروق أبو السعود مدير مديرية أوقاف القليوبية، والقارئ الشيخ سامح عاطف علي قارئًا، والمبتهل الشيخ عبد الحميد إبراهيم مبتهلًا.

وفي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الغفران، حاضر فيه الدكتور محمد محمود الصفتي وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدسوق، والدكتور نجاح عبد الرحمن راجح مدير إدارة غرب الإسكندرية، وقدم له الشيخ عبد الفتاح حصان، والقارئ الشيخ إيهاب الجعيدي قارئًا، والمبتهل الشيخ/ السعيد خيري بلايص مبتهلًا، بحضور الشيخ محمد محمود بلال مدير إدارة أوقاف الدخيلة والعجمي، وجمع غفير من رواد المسجد.

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