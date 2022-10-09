مذكرة تفاهم بين الإسلامي للتنمية والجمعية العالمية لوكالات ترويج الاستثمار

وقّع البنك الإسلامي للتنمية بالسعودية، والجمعية العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA) ، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال ترويج الاستثمار للمشاريع والبرامج المساعدة في الدول الأعضاء.

وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”،تهدف مذكرة التفاهم التي وقّعها نائب رئيس العمليات في البنك الإسلامي للتنمية الدكتور منصور مختار، مع رئيس الجمعية العالمية لوكالات ترويج الاستثمار ديباك باجلا، إلى توفير إطار للتعاون في مجال ترويج الاستثمار المتعلق بتنمية القدرات ومشاريع وبرامج المساعدة الفنية في البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.

وأشاد الدكتور مختار، بالشراكة الإستراتيجية مع الاتحاد الدولي للعلاقات العامة، بما في ذلك البرنامج الجاري لتعزيز قدرات تشجيع الاستثمار في الدول الأقل نمواً الناطقة بالفرنسية، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم ستساعد في تطوير برامج ترويج الاستثمار بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 ، خاصة في حقبة ما بعد الجائحة.

من جانبه أكد رئيس الجمعية العالمية لوكالات ترويج الاستثمار، على أهمية هذا التنسيق لتقديم الدعم لوكالات تشجيع الاستثمار من خلال برامج تنمية القدرات مع التركيز على الاستدامة لتحقيق تأثير فعلي على أرض الواقع .

ومن خلال توقيع مذكرة التفاهم، يُكمل الجانبان شراكتهما الإستراتيجية وتعاونهما لتصميم وصياغة وتعبئة الأموال وتنفيذ المشاريع والبرامج المساعدة الفنية المتعلقة بترويج الاستثمار في مختلف المجالات وتلبية احتياجات ترويج الاستثمار .