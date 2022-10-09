تراجع سعر الحديد 135 جنيها للطن وانخفاض مواد البناء| تفاصيل وأرقام

شهدت أسعار مواد البناء ومنها الحديد والاسمنت اليوم الأحد الموافق 9 أكتوبر 2022، تراجعا، وذلك تزامنا مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب أسعار طن الحديد والاسمنت في الأسواق، والتي شهدت تراجعا في الأسعار اليوم وصل 135 جنيهت لكل طن، وذلك مع الأخذ بالاعتبار فروق للأسعار بين الشركات.

أسعار مواد البناء والحديد والاسمنت اليوم

ويرغب عدد كبير من المواطنين في معرفة أسعار الحديد و الأسمنت وخاصة المقدمين علي البناء أو تجديد وحداتهم السكنية، للوقوف علي أرخص أسعار الحديد والاسمنت اليوم الأحد الموافق 9 أكتوبر 2022، لتفادي جشع التجار، وتوفير نفقات البناء ليستطيعوا استكمال اعمال التشطيب.

أسعار الحديد اليوم

سجل سعر الجيوشي للصلب 17.300 جنيه

سجل حديد بشاي 17.900 جنيه

سجل سعر طن حديد الجارحى 17.550 جنيها

سجل السويس للصلب 17.850 جنيها.

سعر طن الحديد اليوم

انخفض سعر حديد المراكبي لـ 17.550 جنيها

سجل سعر طن حديد مصر ستيل نحو 17.450 جنيه

حديد عز 18275 جنيه

أسعار الحديد اليوم الأحد الموافق 9 اكتوبر 2022

ويضاف على كل طن ما يتراوح بين 200 و400 جنيه حال شراء المنتج من التاجر أو الموزع.

أسعار الاسمنت اليوم

وجاءت أسعار الاسمنت اليوم الأحد الموافق 9 اكتوبر 2022 ضمن أسعار الاسمنت، لعدد من الشركات المصنعة للأسمنت بداية من 1410 إلى 1500 جنيه للطن، مع استقرار الاسعار لعده ايام دون زياده كبيره والتي تتراوح من 10 الي 90 جنيها.

اسمنت المسلة 1390 حنيها للطن

أسمنت السويدي 1500 جنيه للطن

اسمنت المسلح 1455 جنيهًا للطن.

أسمنت أسوان 1420 جنيهًا للطن

أسمنت سيناء 1430 جنيهًا للطن

أسمنت حلوان 1470 جنيهًا للطن

أسعار طن الاسمنت اليوم تسليم أرض مصنع

أسمنت المعلم 1430 جنيهًا للطن

اسمنت وادى النيل 1400 جنيهًا للطن

أسمنت المخصوص 1440 جنيهًا للطن

اسمنت السهم 1410 جنيها للطن.

أسمنت النصر 1430 جنيهًا للطن

أسعار الاسمنت اليوم الأحد الموافق 9 اكتوبر 2022

أسمنت العسكري بني سويف 1390 جنيهًا

سعر الحديد والاسمنت اليوم تسليم ارض مصنع

ويجب شراء الحديد والاسمنت بكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط السداد النقدي أو قصير الأجل، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.