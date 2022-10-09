عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع سعر الحديد 135 جنيها للطن وانخفاض مواد البناء| تفاصيل وأرقام

الحديد والأسمنت
الحديد والأسمنت

شهدت أسعار مواد البناء ومنها الحديد والاسمنت اليوم الأحد الموافق 9 أكتوبر 2022، تراجعا، وذلك تزامنا مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب أسعار طن الحديد والاسمنت في الأسواق، والتي شهدت تراجعا في الأسعار اليوم وصل 135 جنيهت لكل طن، وذلك مع الأخذ بالاعتبار فروق للأسعار بين الشركات.

أسعار مواد البناء والحديد والاسمنت اليوم

 ويرغب عدد كبير من المواطنين في معرفة أسعار الحديد و الأسمنت وخاصة المقدمين علي البناء أو تجديد وحداتهم السكنية، للوقوف علي أرخص أسعار الحديد والاسمنت اليوم الأحد الموافق 9 أكتوبر 2022، لتفادي جشع التجار، وتوفير نفقات البناء ليستطيعوا استكمال اعمال التشطيب. 

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 9-10-2022

البنوك تبدأ تطبيق زيادة أسعار الفائدة علي الشهادات الادخارية .. تفاصيل

أسعار الحديد اليوم 

سجل سعر الجيوشي للصلب 17.300 جنيه

سجل حديد بشاي 17.900 جنيه

سجل سعر طن حديد الجارحى 17.550 جنيها

سجل السويس للصلب  17.850 جنيها.

سعر طن الحديد اليوم

انخفض سعر حديد المراكبي لـ 17.550 جنيها

سجل سعر طن حديد مصر ستيل نحو 17.450 جنيه

حديد عز 18275 جنيه

أسعار الحديد اليوم الأحد الموافق 9 اكتوبر 2022

ويضاف على كل طن ما يتراوح بين 200 و400 جنيه حال شراء المنتج من التاجر أو الموزع.

أسعار الاسمنت اليوم 

وجاءت أسعار الاسمنت اليوم الأحد الموافق 9 اكتوبر 2022 ضمن أسعار الاسمنت، لعدد من الشركات المصنعة للأسمنت بداية من 1410 إلى 1500 جنيه للطن، مع استقرار الاسعار لعده ايام دون زياده كبيره والتي تتراوح من 10 الي 90 جنيها.

اسمنت المسلة 1390 حنيها للطن

أسمنت السويدي 1500 جنيه للطن 

اسمنت المسلح 1455 جنيهًا للطن.

أسمنت أسوان 1420 جنيهًا للطن

أسمنت سيناء 1430 جنيهًا للطن 

أسمنت حلوان 1470 جنيهًا للطن

أسعار طن الاسمنت اليوم تسليم أرض مصنع

أسمنت المعلم 1430 جنيهًا للطن

اسمنت وادى النيل 1400 جنيهًا للطن

أسمنت  المخصوص 1440  جنيهًا للطن 

اسمنت السهم 1410 جنيها للطن.

أسمنت النصر 1430 جنيهًا للطن

أسعار الاسمنت اليوم الأحد الموافق 9 اكتوبر 2022

أسمنت العسكري بني سويف 1390 جنيهًا

سعر الحديد والاسمنت اليوم تسليم ارض مصنع

ويجب شراء الحديد والاسمنت بكميات  لا تقل عن 30 طنًا وبشرط السداد النقدي أو قصير الأجل، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

أسعار مواد البناء سعر الحديد اسعار الحديد سعر الأسمنت أسعار الأسمنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جاب أجلها.. أول صورة لـ عروس الإسماعيلية بعد خروجها من المستشفى

اتبهدلت وسكت.. عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل صادمة عن ليلة الزواج

جبروت امرأة..استخرجت شهادة وفاة لزوجها وصرفت معاش أرملة

أسعار الذهب اليوم الأحد 9-10-2022.. فيديو

طلاق وفاء قمر وهيثم محمد بعد زواج دام 5 سنوات

بعد ظهورها الصادم.. شاهد |صور شاهيناز قبل خلع الحجاب وبعده

تحرك 45 قرشًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة

ابتعدوا عن السمك المقلي .. تحذير عاجل من تناوله بهذه الطريقة

ترشيحاتنا

إنشاء وحدة للتواصل ودعم المعلمين بالمديريات في المحافظات

استئناف كامل لحركة القطارات.. شاهد| دعاية روسية من على جسر القرم

أستاذ فلك: لا سلطة لأي دولة على الفضاء ويحظر فيه استخدام أسلحة نووية

بـ 3 مليارات دولار.. صفقة أمريكية لمنح الكويت صواريخ أرض جو ومنظومة دفاعية

تراجع سعر الحديد 135 جنيها للطن وانخفاض مواد البناء| تفاصيل وأرقام

لبحث تطورات الملف الليبي.. وزير خارجية اليونان يصل القاهرة للقاء سامح شكري  

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع بدء حملة شلل الأطفال.. كوارث غير متوقعة لعدم تناولها

أم أمريكية تثير الجدل بإزالة شعر وجه طفلتها بالشمع..شاهد

جاب أجلها.. أول صورة لـ عروس الإسماعيلية بعد خروجها من المستشفى

سفينة تيتانيك تتحول إلى «نطاطة» للأطفال .. فيديو

فيديو

يعني إيه إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

رسالة تحذير للأسواق .. السعودية تنفي استخدام النفط سلاحًا ضد أمريكا

اتجوزت 5 مرات.. حميد الشاعري يكشف حقيقة ارتباطه بالفنانة سيمون |فيديو

ظاهرة الكتب الخارجية .. حلول قدمتها التعليم للحد من انتشارها | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ