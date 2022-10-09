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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحكومة: مستثمرون وصناديق دولية تقدموا بعروض للحصول على حصص الفنادق المملوكة لقطاع الأعمال

صدى البلد

 عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مساء اليوم؛ لمتابعة مستجدات عملية طرح حصص في بعض الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندس عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، وعدد من المسئولين.

  وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة الخطوات التي يتم تنفيذها فيما يتعلق بالاستعداد لطرح حصص في عدد من الفنادق المميزة، وكذا الإجراءات التي تمت بشأن تقييم تلك الفنادق، وكذا الدراسات التي تتم حول طرح حصص فيها، خاصة في ظل تقدم أكثر من جهة بطلبات بشأن التعامل على عدد من الفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد تناول جهود التنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية وقطاع الأعمال العام، بشأن طرح حصص في بعض الفنادق المميزة، التابعة لشركة "إيجوث"، وتتم الإجراءات مع الشركات المتخصصة، موضحا أنه تم التنويه كذلك إلى أن هناك مستثمرين دوليين وصناديق استثمار تقدموا بالفعل بعروض في هذا الشأن.
 وأضاف المتحدث الرسميّ أنه يتم التنسيق بين الوزارتين بشأن إجراءات الطرح، كما تتم حاليا عملية التقييم لتلك الفنادق. 

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