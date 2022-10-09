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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

غادة إبراهيم عن فشل تجاربها في الزواج: يا ريته مكانش خانني.. فيديو

غادة إبراهيم
غادة إبراهيم

قالت الفنانة غادة إبراهيم، إنها قدمت دور الإغراء مرة واحدة فقط في فيلم "الإمبراطورة" مع النجمة نادية الجندي، معقبة: "دلوقتي ما أقدرش أقدم دور إغراء، ولادي وإخواتي كبروا".

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وتابعت "إبراهيم"، خلال استضافتها على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أنها قامت بإجراء 3 عمليات تجميل عبارة عن نحت وشفط وعملية تجميل في الأنف، معقبة: "أنا ماعنديش مشكلة في عمليات التجميل".

وعن فشل زيجاتها السابقة، قالت: "وحياة ربنا لو زوجي ما قام بخيانتي، لكنا مستمرين لحد دلوقتي، أنا رمز للرومانسية والوفاء والحب، ولا أكره في حياتي إلا الكذب والخيانة".

غادة إبراهيم: المفروض أكون مكان نجمات كبار موجودين الآن

قالت الفنانة غادة إبراهيم، إنها تستحق أن تكون في مكانة مهمة جدًا في المجال الفني، معقبة: "كل الناس بتقول غادة ممثلة تلقائية، المفروض أكون مكان نجمات كبار موجودين الآن".

وتابعت "إبراهيم"، خلال استضافتها على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أنها عملت في الإعلانات في البداية، وبعدما أثبتت موهبتها في التمثيل دخلت المجال الفني، معقبة: "انا بحب أمثل، أطلع في دور فلاحة أو صعيدية".

ولفتت إلى أنها لم تخسر أي من صديقاتها بسبب الرجال، متابعة: "انا أخسر أي راجل في الدنيا عشان صاحبتي، ممكن الراجل يتعوض، لكن الصديقة لا تعوض".

وأضافت أنها في بداياتها، طُلِبَ منها كثيرًا، تقديم التنازلات؛ من أجل أن تصل في المجال الفني، ولكنها رفضت، معقبة: "مرة كنت متجوزة، والمنتج  كان بيعمل حاجات غريبة جدًا، فقولت له أنا متجوزة؛ راح وشُّه جاب ألوان الطيف، وقولت له إني هقول لجوزي".

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