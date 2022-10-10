خالد عكاشة: أولياء الأمور أحد العوامل المعطلة لعملية تطوير التعليم.. فيديو

قال الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن أولياء الأمور هم أحد العوامل المعطلة لعملية تطوير التعليم.

وأضاف الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، خلال لقاءه ببرنامج "المشهد"، المُذاع عبر فضائية "تن"،: "التعليم الوسيلة الرئيسية لصناعة منظومة القيم"، لافتا: "نحاول من خلال التعليم صناعة منظومة قيم ترفع المجتمع لأعلى".

وأشار الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية،: "خروج المصريين في ثورة 30 يونيو تعكس مدى الوعي الكبير عند المصريين ولكن نفتقد الاستمرارية".

