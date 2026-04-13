البرقي يجلس مع أهالي جبل علبة في قلب المحمية.. استماع مباشر لمطالب الأهالي

حرص الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، على أن تمتد جولته الميدانية إلى جبل علبة ليجلس مع الأهالي وجهًا لوجه، مستمعًا إلى مطالبهم وشكاواهم في مشهد يعكس نهجًا ثابتًا في التواصل المباشر مع أبناء المناطق النائية التي طالما عانت من بُعد القرار عن واقعها.

رفع الأهالي جملة من المطالب في مقدمتها إقامة بيوت خشبية على غرار ما هو قائم في محمية وادي الجمال، وإنشاء خزان مياه كبير عند مدخل المحمية يتولى الأهالي نقل المياه منه، وإنشاء مدرسة فصل واحد لأبناء المنطقة، وتطهير بئر قمدلم بوادي الدئبب، ورفع كفاءة المدق المؤدي إليه .

وامتدت المطالب لتشمل تخصيص وحدات سكنية للشباب المقبل على الزواج، وإقامة مضمار للهجن بالشلاتين، وإسناد عملية النظافة بالمدينة إلى شركة متخصصة للارتقاء بمستوى الخدمة.

وخرج المحافظ من اللقاء بحزمة توجيهات فورية، إذ وجّه بسرعة مراجعة البيوت الخشبية بالقلعان مع أهالي المنطقة للوقوف على أي تعديلات مطلوبة والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذها. كما وجّه شركة المياه بسرعة إقامة خزان عند مدخل المحمية، ودراسة تطهير بئر قمدلم ورفع كفاءة المدق المؤدي إليه، في استجابة مباشرة لأبرز المطالب التي رفعها الأهالي.

وحثّ الدكتور البرقي الأهالي على سرعة تقديم طلبات التقنين وفقًا لأحكام القانون ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥، مؤكدًا أن هذا القانون يُتيح لهم مزايا حقيقية لا ينبغي تفويتها، وأن الباب مفتوح أمام كل من يرغب في تقنين وضعه والاستفادة من مظلة القانون.

حضر اللقاء نائب المحافظ، ورئيس مدينة حلايب، ورئيس مدينة شلاتين، ومدير مكتب المحافظ، وعضو مجلس النواب، وعضو مجلس الشيوخ، ومدير مديرية الصحة بالبحر الأحمر.