نجاة 10 صحفيين من حادث مروع خلال زيارة محافظ البحر الأحمر لحلايب وشلاتين

أنقذت العناية الإلهية 10 صحفيين من أبناء محافظة البحر الأحمر، يمثلون مواقع وصحف وقنوات إعلامية، عقب انحراف سيارة ميكروباص كانت تقلهم خلال تغطيتهم لجولة محافظ البحر الأحمر باتجاه مدينة حلايب جنوب المحافظة.

لم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات، حيث تمكن السائق بخبرته من تفادي الاصطدام بالسيارات المرافقة للزيارة، موجها السيارة نحو الكثبان الرملية على جانب الطريق.

تفاصيل الواقعة

كان محافظ البحر الأحمر قد بدأ جولته منذ صباح أمس بمدينة مرسى علم لتفقد عدد من المشروعات، قبل أن يتجه ظهر اليوم نحو مدينة حلايب.

وخلال السير على الطريق الرابط بين مدينة الشلاتين وقرية أبو رماد، انحرفت سيارة ميكروباص تقل الصحفيين عن مسارها، إلا أن السائق نجح في السيطرة عليها، مانعًا انقلابها أو اصطدامها بالسيارات الأمامية ضمن موكب المحافظة.

سرعة تصرف السائق تمنع الكارثة

ساهمت سرعة بديهة السائق في تجنب وقوع حادث خطير، بعدما وجه السيارة إلى الرمال بدلاً من الاصطدام، ما حال دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات بين الصحفيين.