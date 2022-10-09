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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

مقرر لجنة الصحة بالحوار الوطني: هدفنا تشخيص المشكلة وإيجاد حلول لها

الدكتورة راندا مصطفى
الدكتورة راندا مصطفى مقرر لجنة الصحة بالمحور المجتمعي

قالت الدكتورة راندا مصطفى، مقرر لجنة الصحة بالمحور المجتمعي فى الحوار الوطني، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ ، نائب رئيس إقليم السيدات ببرلمان عموم إفريقيا، أمينة المرأة بحزب حماة الوطن، أن مصر تستعد للجمهورية الجديدة بمنظومة شاملة جديدة، لافتة إلى أن الحوار الوطني والذي تمت الدعوة له من قبل القيادة السياسية هو حوار للشعب المصري وليس للنخبة أو الصفوة فقط.

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بدور الانعقاد الثالث.. راندا مصطفى تفوز بمنصب وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ

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راندا مصطفى بعد اختيارها مقررا بالحوار الوطني: مسئولية كبيرة وتكليف عظيم 

ونوهت مصطفى في تصريحات لـ صدى البلد" أن الحوار الوطني تم تقسيمه لعدد من المحاور وهي الاجتماعية والسياسية والاقتصادية مشيرة إلى ان هذه المحاور تتعلق بشكل كامل بالمواطن المصري وجميعها تمثل أهمية له وتساهم في توفير حياة كريمة له.

الدكتورة راندا مصطفى

 

وأكملت مقرر لجنة الصحة بالمحور المجتمعي أن لجنة الصحة منبثقة من المحور الاجتماعي والذي يتكون من 6 لجان، مشيرة إلى ان دورهم في هذه اللجنة سيتمثل في البحث عن مقترحات التحسين للمنظومة، وهذا التحسين يأتي بالنظر الى مشاكل المنظومة الأساسية وإيجاد حلول لها وعدم الاقتصار على الانتقاد فقط قائلة:" هدفنا تشخيص الحالة وإيجاد حلول لها".


وعن أزمة هجرة الاطباء، قالت مقرر لجنة الصحة بالمحور المجتمعي فى الحوار الوطني، أننا لا نمنع هجرة الاطباء بشكل عام، وانما نضع أيدينا على الدوافع التي جعلتهم يلجأون الى هذا الامر ومن ثم  حلها .

 

وأشارت أمينة المرأة بحزب حماة الوطن،  الى اننا نسعى لتوفير حياة كريمة للأطباء وتوفير البيئة المساعدة له وحمايتهم من الاعتداءات المتكررة .

البحث العلمي مجلس الشيوخ الدكتورة راندا مصطفى مقرر لجنة الصحة الحوار الوطني أمينة المرأة بحزب حماة الوطن

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