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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

داسيا تكشف عن سيارة Jogger  الكهربائية بمعرض باريس | صور

صدى البلد

سيصل طراز داسيا Jogger الهجين للأسوق العام المقبل، كأرخص طراز كهربائي للشركة الرومانية، ومن المحتمل أن يكون أرخص سيارة هجينة متوسطة الحجم في قارة أوروبا.

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 Jogger hybrid

من المقرر طرح سيارة داسيا Jogger للبيع في أوائل عام 2023، وسيتم تشغيلها بنفس محرك البنزين 1.6 لتر بالإضافة محركين كهربائيين، والذي تستخدمه رينو كليو E-Tech ورينو كابتور E-Tech، وسيتم عرضه لأول مرة في معرض باريس للسيارات لاحقًا في هذا الشهر.

سيصل إجمالي قوة السيارة Jogger hybrid الى 138 حصانًا، و 184 رطلاً قدمًا من عزم الدوران، مكملاً خرج وحدة البنزين بمحركين كهربائيين أحدهما محرك إلكتروني صغير يستخدم كمولد بدء التشغيل والآخر بشكل فعال مولد التيار المتردد المعزز.

يتم شحن كلا المحركين الكهربائيين عن طريق الطاقة المستعادة المخزنة في بطارية صغيرة بسعة 1.2 كيلو وات في الساعة والتي يمكن استخدامها أيضًا لجعل التشغيل الكهربائي فقط ممكنًا لمسافات قصيرة.

تدفع مجموعة نقل الحركة السيارة للتسارع من 0 حتى سرعة 62 ميل في الساعة خلال 9.9 ثانية وإلى سرعة قصوى تبلغ 112 ميلاً في الساعة. 

من غير المحتمل أن يتطابق محرك Jogger الأثقل ذو السبعة مقاعد مع هذه الأرقام، ولكن يجب أن يكون أسرع في Jogger، والتي تستخدم محركًا ثلاثي الأسطوانات سعة 1.0 لترًا يصل إلى 108 حصانًا و 148 رطلاً من عزم الدوران.

يبلغ سعر Jogger حاليًا 16,645 جنيهًا إسترلينيا للطراز الأساسي، ما يجعله أرخص سيارة لسبعة مقاعد في المملكة المتحدة. 

 Jogger hybrid

من المتوقع أن يبلغ سعر الطراز الكهربائي 19000 جنيه إسترليني، وسيبلغ سعر الطراز العادي الذي يعمل بالبنزين نحو 18895 جنيه إسترليني.

أكدت داسيا لمجلة Autocarالبريطانية أنه لا توجد خطط لإصدار هجين مكون من Jogger في هذه المرحلة ، على الرغم من أن مرونة النظام الأساسي تعني أنه يمكن تقديمه في المستقبل.

سيكون Joggerأول نموذج لشركة داسيا مدعوم كهربائيًا في المملكة المتحدة، لكن الشركة تبيع بالفعل Dacia Spring الكهربائي الشهير في أوروبا، وتعتبر سيارة المدينة الكهربائية واحدة من أرخص السيارات الكهربائية في أوروبا.

ستتحول التجارية داسيا إلى شركة سيارات كهربائية بالكامل في أوروبا عام 2030.

باريس Jogger hybrid داسيا اوروبا كهربائية Dacia

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