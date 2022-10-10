برلمانية: واقعة ضرب عروس الإسماعيلية هدفها إثارة الرأي العام

استنكرت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، واقعة ضرب عروس الإسماعيلية الجديدة على يد زوجها والتي أثارت ضجة كبيرة على السوشيال ميديا وفى المجتمع المصري موضحة انها واقعة غريبة على مجتمعنا وهدفها إثارة الرأي العام .

وتابعت البيومي لـ صدى البلد" أنه منذ مرور 8 أشهر تم ضرب هذه العروسة بفستان فرحها، وعلى الرغم من ذلك رغبت هذه العروسة في اكمال حياتها الزوجية مع هذا الشخص، ثم بعد ذلك تخرج علينا الان بع ثمان أشهر من زواجها لتحرر محضر ضده وتثير الجدل عبر المنصات الإعلامية ومواقع السوشيال ميديا مضيفة:" من وجهة نظري أن هذه الأمور تهدف لإثارة الرأي العام ليس أكثر".

وأكملت عضو لجنة التعليم، ان جريمة الضرب لها عقوبة فعلية في القانون وهي مفعلة بالتاكيد ويتم تطبيقها، والضرب هنا لأي شخص ولا يفتقر على ضرب الزوج لزوجته .

واختتمت عضو لجنة التعليم النائبة جيهان البيومي أن هذه الأمور ليست بظواهر أو أمور متكررة بمجتمعنا بل هي حالة فردية لها ملابساتها وظروفها الخاصة.

