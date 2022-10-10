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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صورة مشرفة.. عمرو أديب: مصر أستضافت احتفالية البويبل الذهبي وابهرت العالم

عمرو أديب
عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر أمس قامت بأستضافة احتفاليه البويبل الذهبي في معابد الأقصر لدار ازياء ستيفانو ريتش العالمي. 

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عمرو أديب ينتقد ارتفاع الأسعار: موارييش غير البيض في البرنامج.. فيديو

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وأضاف عمرو أديب من خلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "mbcمصر" أن قرر اندريا بوتشيللي أشهر مصممي ازياء الرجالي في العالم أن يقوم بحتفال البويبل الخمسين في مصر، وتم مجئ نغبة من أغنياء العالم الى مصر واستقبال وصوره مشرف تنقل الى العالم الآن.

وأشار عمرو أديب ، إلى أن مصر قادرة أن تستوعب هذا  والاحتفال العظيم من لحظة استقبالهم في المطار وتأمين الطرق إلى نزلهم في فنادق مع افخم وارق الفنادق والخدمات والتنظيم الممتاز اللي استوعب وأشرف علي عشاء بها ٥٠٠ فرد و ابهار العالم بصوره المشرفه.

عمرو أديب البويبل الذهبي الأقصر أندريا بوتشيللي الحكاية

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