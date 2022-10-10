صورة مشرفة.. عمرو أديب: مصر أستضافت احتفالية البويبل الذهبي وابهرت العالم

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر أمس قامت بأستضافة احتفاليه البويبل الذهبي في معابد الأقصر لدار ازياء ستيفانو ريتش العالمي.

وأضاف عمرو أديب من خلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "mbcمصر" أن قرر اندريا بوتشيللي أشهر مصممي ازياء الرجالي في العالم أن يقوم بحتفال البويبل الخمسين في مصر، وتم مجئ نغبة من أغنياء العالم الى مصر واستقبال وصوره مشرف تنقل الى العالم الآن.

وأشار عمرو أديب ، إلى أن مصر قادرة أن تستوعب هذا والاحتفال العظيم من لحظة استقبالهم في المطار وتأمين الطرق إلى نزلهم في فنادق مع افخم وارق الفنادق والخدمات والتنظيم الممتاز اللي استوعب وأشرف علي عشاء بها ٥٠٠ فرد و ابهار العالم بصوره المشرفه.