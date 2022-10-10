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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زعيم كوريا الشمالية: لن نتخلى مطلقا عن أسلحتنا النووية

كيم جونج أون
كيم جونج أون

أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، الأحد أن بيونج يانج لن تتخلى أبدا عن أسلحتها النووية التي تملكها.

وأشار كيم جونج أون وفقا لوكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية إلى أن الهدف النهائي للولايات المتحدة هو انهيار النظام.

وأفادت الوكالة بأن زعيم كوريا الشمالية أكد أنه "ليس لديه أي شيء يتحدث عنه مع العدو ولا يشعر بالحاجة إلى القيام بذلك".

وجاءت تصريحات كيم أثناء حضوره تدريب وحدة العمليات النووية التكتيكية للجيش الكوري، ووحدة المدفعية بعيدة المدى، وسرب القوات الجوية التي أجريت في الفترة من 25 سبتمبر إلى 9 أكتوبر، في الوقت الذي كانت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تجريان تدريبات بحرية مشتركة واسعة النطاق في البحر الشرقي تضم حاملة طائرات وغواصة تعمل بالطاقة النووية.

وبحسب وكالة الأنباء الكورية، قال الزعيم كيم: "تماشيا مع المهمة المهمة لقوتنا الحربية النووية كرادع للحرب، فإننا نحافظ بشدة على القدرة على الاستجابة بسرعة وبدقة حتى في ظل ظروف غير متوقعة وفي أي وقت، والقدرة على الاستجابة للوضع النووي".

وشدد أيضا على أنه "من خلال التدريب الفعلي الذي تم إجراؤه هذه المرة، أصبحت أكثر اقتناعا بأن وحدات العمليات النووية التكتيكية يمكن تكليفها بمهمة عسكرية ثقيلة لردع الحرب".

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