رامي إمام يكشف تفاصيل حالة الزعيم الصحية

أكد المخرج رامي إمام، ابن الزعيم عادل إمام، أن والده في صحة جيدة وليس هنالك أي أساس لصحة ما يتردد حول تدهور حالته الصحية.

وقال رامي إمام، في تصريحات تلفزيونية، :"إحنا اتعودنا على الشائعات من زمان جدًا وبقت جزء من حياتنا، وهو عودنا إننا منزعلش، وهو الحمد لله زي الفل وبيستمتع بحياته جدًا مع أحفاده، وهو عمل كل حاجة في حياته ويوم ما يكون هيعمل حاجة لازم تكون حلوة، هو بيقول لو عايزين أعمل حاجة هاتوا حاجة حلوة تعجبني، ولغاية النهاردة بنتكلم على الشغل، وصعب جدًا نختار موضوع لـ عادل إمام، وصل لمرحلة إنه بيقول أنا عملت كل حاجة في الدنيا، وجبتله كلب صغير وبيلعب معاه.

وتابع: هو دلوقتي بيستمتع مع أحفاده، لأنه مشفناش في حياته كتير، وأكيد كلنا في وقت من الأوقات هنقول خلاص يا جماعة أنا هختار أعمالي ومش هنزل غير للعزيز الغالي، ومن حق عادل إمام إنه يعمل اللي هو عايزه، هو بيتابع الأخبار أكتر مننا، وبيقرأ جرايد، وبيحل الكلمات المتقاطعة".

يذكر أن تحدثت الفنانة صفاء جلال، عن عملها مع الزعيم عادل إمام، قائله: "اشتغلت مع الزعيم عادل إمام في مسلسل صاحب السعادة، وكان جسمي رفيع".

وأضافت: "غبت شويه وبعدين جيت أعمل ضيفة شرف معاه في مسلسل عوالم خفية، وكان جسمي مليان، قال لي تختي ليه يا صفاء قولت له الاكتئاب، فقال لي أوعي تزعلي ولا تكتئبي افرحي دائما واضحكي على طول وحبي الدنيا ولا تنظري للجانب السلبي في الحياة، وخليكي مبسوطة عمرك ما هتكبري".