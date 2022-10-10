شاهد .. أول تعليق لـ أحمد عبد القادر بعد فوز الأهلي على الاتحاد المنستيري

نشر أحمد عبد القادر ، لاعب النادى الاهلى ، صورتين له من مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري التونسي، التى بـ فوز المارد الأحمر بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت بينهما حاليا في دوري أبطال أفريقيا.

وعلق احمد عبد القادر على الصور “ لا تستمع ، ركز فقط ”.

وانتهت مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري التونسي، بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت بينهما حاليا في دوري أبطال أفريقيا.

وبدأ مارسيل كولر، المباراة بتشكيل ظهر فيه لأول مرة برونو سافيو وشادي حسين، ثنائي الأهلي الجديد، كما شهد عودة أكرم توفيق لأول مرة بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي التي ضربته مع منتخب مصر في يناير الماضي.

وتعتبر المباراة هي الرسمية الأولى لكولر مع الأهلي.