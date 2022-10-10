آنا سوروكين تظهر فى أول جلسة تصوير بعد الإفراج عنها 

حرصت آنا سوروكين، على اخذ فوتوسيشن جديدة، أثناء وقوفها أمام الكاميرا من شرفة شقة فى مانهاتن، حيث ستبقى حتى الترحيل.



وبدأت الازمة حين ادعت بأنها آنا دلفي، وأمضت الأشهر الـ18 الماضية فى حجز ICE فى سجن شمال نيويورك حتى تم إطلاق سراحها، ووضعها في الاقامة الجبرية، حيث ادينت سوروكين فى عام 2019 بتهمة التحايل على البنوك والفنادق وسكان نيويورك المبتدئين لتمويل أسلوب حياتها بما قيمته 275 ألف دولار.



يذكر أن قدمت نفسها للعالم على أنها أنّا دِلفي، الوريثة الألمانية لثروة قدرها 60 مليون يورو (67 مليون دولار). وعاشت دِلفي في فنادق الخمس نجوم، وارتدت أزياء فاخرة، وارتادت حفلات باذخة، واستقلت طائرات خاصة في رحلاتها، وأعطت بقشيشا أكثر من 100 دولار في المرة الواحدة.



إلا أن دِلفي هذه لم يكن لها يوما وجود حقيقي؛ فاسمها الحقيقي هو أنّا سوروكين. فالمحتالة الروسية ذات الأصول الألمانية، ذات من العمر 28 عاما، تخضع حاليا لمحاكمة تواجه فيها تهما بالسرقة والتورط في عدد من عمليات النصب.

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