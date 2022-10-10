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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تاج عمره 1500 عام.. كييف تتهم روسيا بنهب مئات الآثار والكنوز الأوكرانية

أرشيفية
أرشيفية

اتهمت أوكرانيا، القوات الروسية بنهب المواقع التراثية والمتاحف، بهدف سرقة الهوية التاريخية والثقافية للبلاد، حيث أن الحرب الدائرة أدت إلى تدمير ونهب الكنوز التاريخية.

 

ويقول وزير الثقافة الأوكراني، أولكسندر تكاتشنكو، إن الجنود الروس نهبوا القطع الأثرية في ما يقرب من 40 متحفا أوكرانيا.

 

وأضاف، وفي مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس”، أن نهب وتدمير المواقع الثقافية تسبب في خسائر تقدر بمئات الملايين من اليورو.

 

وقال: "إن موقف الروس تجاه التراث الثقافي الأوكراني هو جريمة حرب".

 

وفي الوقت الحالي، تركز الحكومة الأوكرانية وداعموها الغربيون الذين يزودون الأسلحة في الغالب على هزيمة روسيا في ساحة المعركة.

 

ولكن إذا عاد السلام، فإن الحفاظ على الممتلكات الأوكرانية في قطاعات الفن والتاريخ والثقافة سيكون حيويا أيضا، حتى يتمكن الناجون من الحرب من بدء المعركة التالية وهي إعادة بناء حياتهم، وفقا للوكالة.

 

وقالت السيدة الأوكرانية الأولى، أولينا زيلينسكا، إن "الحرب الحالية هي حرب ضد الهوية"، مضيفة خلال زيارة لمتحف أوكراني في نيويورك "يدمرون المتاحف والمباني التاريخية والكنائس".

سرقة التاج

شوهد تاج "ديادم هون" الذهبي الذي يبلغ عمره 1500 عام، والمطعم بالأحجار الكريمة، آخر مرة في متحف ميليتوبول بأوكرانيا قبل أن تسرقه القوات الروسية.

والتاج هو واحد من أكثر القطع الأثرية قيمة في العالم ويعود لفترة الحاكم الدموي أتيلا ذا هون، وسرق مع مجموعة من الكنوز الأخرى ونقلتهما بعد الاستيلاء على مدينة ميليتوبول الأوكرانية في فبراير.

تاج "ديادم هون" الذهبي الذي يبلغ عمره 1500 عام

وحاول العمال في متحف التاريخ المحلي في ميليتوبول إخفاء ديادم هون ومئات الكنوز الأخرى عندما اقتحمت القوات الروسية المدينة الجنوبية.

ولكن بعد أسابيع من عمليات التفتيش المتكررة، اكتشف الجنود الروس أخيرا الطابق السفلي السري للمبنى حيث قام الموظفون بإخفاء أثمن الأشياء في المتحف - بما في ذلك التاج، وفقا لأحد العاملين في المتحف.

وقال العامل، الذي تحدث إلى وكالة أسوشيتد برس شريطة عدم الكشف عن هويته، خوفا من العقاب الروسي، إن الأوكرانيين لا يعرفون أين ذهبت المسروقات، التي شملت التاج وحوالي 1700 قطعة أثرية أخرى.

والتاج هو واحد من عدد قليل من تيجان الهون في جميع أنحاء العالم.

وقال عامل المتحف إن الكنوز الأخرى التي اختفت مع الجنود الروس تشمل 198 قطعة من الذهب عمرها 2400 عام من عصر السكيثيين، البدو الرحل الذين هاجروا من آسيا الوسطى إلى جنوب روسيا وأوكرانيا وأسسوا إمبراطورية في شبه جزيرة القرم.

ولم ترد وزارة الثقافة الروسية على أسئلة الوكالة حول مجموعة ميليتوبول .

كما نهبت القوات الروسية المتاحف أثناء تدميرها لميناء ماريوبول المطل على البحر الأسود، وفقا لمسؤولين أوكرانيين طردوا من تلك المدينة الجنوبية، التي قصفها القصف الروسي بلا هوادة.

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