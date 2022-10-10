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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

روسيا تستعين بـ سلاح الدلافين.. ما قصته؟

صدى البلد

في الحرب كل شيء جائز من البشر والأسلحة إلى تجنيد الحيوانات، فقد يتضمن مخزون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الأسلحة العسكرية مجموعة من الدلافين التي تم تدريبها لمهاجمة الغواصين الأعداء.

في آخر انتكاسة لجهود الرئيس الروسي الحربية، تم تفجير جزء من جسر كيرتش الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم ، في هجوم أوكراني مشتبه به ، وقد أعاد هذا دور الدلافين الروسية المدربة عسكريًا إلى دائرة الضوء.

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وقد أزداد حول طريقة الهجوم ساخنًا ، حيث تكهن البعض بأن عملية سرية من قبل وحدة متخصصة داخل الجيش الأوكراني كانت مسؤولة عن الانفجار ، بينما أشار آخرون إلى أنه كان من صنع صواريخ بعيدة المدى.


الجسر شديد الحراسة ، محمي من جميع الجبهات بأنظمة الدفاع الصاروخي والطائرات المقاتلة والسفن الحربية والغواصين العسكريين والمدفعية الثقيلة ، وكان من المفترض أن يتحرك أسلوب الهجوم حولها.

في لقطات تلفزيونية مثيرة للانفجار ، بدت موجة صغيرة تتدحرج تحت الجسر قبل تفجير المتفجرات ، مما أثار التكهنات حول احتمال استخدام القوات الخاصة الأوكرانية لقارب أو طائرة بدون طيار قائمة على الماء لشن الهجوم.


هذا هو بالضبط نوع الهجوم الذي يُزعم أن الدلافين البحرية قد تدربت على اعتراضه ، مع تقارير تفيد بأن الثدييات تقوم بدوريات في المياه عبر آزوف والبحر الأسود جاهزة لمطاردة الضفادع الأعداء.

في حين أن نشرها خلال الصراع في أوكرانيا غير مؤكد ، فقد نشأت المزيد من التكهنات حول استخدام الثدييات عندما أظهرت صور الأقمار الصناعية نقل اثنين من حظائر الدلافين إلى قاعدة ميناء سيفاستوبول البحرية الروسية، التي تقع في الطرف الجنوبي من شبه جزيرة القرم في فبراير من هذا العام.

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تاريخ أسلحة الدلافين

تمتلك روسيا تاريخًا في تدريب الدلافين لأغراض دفاعية بما في ذلك إزالة الألغام تحت الماء وحماية المواقع العسكرية والسفن من تهديد الغواصين الأعداء السريين.

بدأت الحكومة الروسية أولاً في استكشاف الاستخدامات العسكرية للثدييات البحرية في قاعدة سيفاستوبول البحرية خلال الحقبة السوفيتية.

طورت الولايات المتحدة وروسيا استخدام الدلافين العسكرية خلال الحرب الباردة ، حيث سخرتا قدراتهما على تحديد الموقع بالصدى للكشف عن الأجسام الموجودة تحت الماء مثل الألغام.

في الآونة الأخيرة ، كشفت صور الأقمار الصناعية التي تم التقاطها في عام 2018 أن روسيا كانت تستخدم الدلافين في قاعدتها البحرية في طرطوس ، سوريا خلال الحرب الأهلية السورية. وبحسب ما ورد أنفقت الولايات المتحدة ما يقرب من 30 مليون دولار على صيانة كتيبة الدلافين العسكرية الخاصة بها.

الحيوانات الحرب بوتين الدلافين

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