أخبار السوشيال|مهيب عبدالهادى: الزمالك يضرب أول مسمار في نعش فيريرا.. فرج عامر يكشف عن تهديد خطير لـ بوتين بشأن كأس العالم

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق ، عن تهديد و تصريح خطير للرئيس الروسي فلاديمير بوتن ، بـ عدم إقامة كأس العالم فى قطر.

أثار الإعلامى مهيب عبد الهادى ، الجدل بـ رسالة غامضة حول مستقبل البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الفريق .

نشر أحمد عبد القادر ، لاعب النادى الاهلى ، صورتين له من مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري التونسي، التى انتهت بـ فوز المارد الأحمر بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت بينهما في دوري أبطال أفريقيا.

وجه إمام عاشور، لاعب نادي الزمالك ، رسالة لـ متابعيه ونشر صورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.