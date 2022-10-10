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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أخبار السوشيال|مهيب عبدالهادى: الزمالك يضرب أول مسمار في نعش فيريرا.. فرج عامر يكشف عن تهديد خطير لـ بوتين بشأن كأس العالم

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

وداعا كأس العالم .. فرج عامر يكشف عن تهديد و تصريح خطير لـ بوتين| تفاصيل

 

كشف  فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق ، عن تهديد و تصريح خطير للرئيس الروسي فلاديمير بوتن ، بـ عدم إقامة كأس العالم فى قطر.

 

أول مسمار في نعش فيريرا.. مهيب عبد الهادى يثير الجدل برسالة غامضة

أثار الإعلامى مهيب عبد الهادى ، الجدل بـ رسالة غامضة حول مستقبل البرتغالي  جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الفريق . 

 

شاهد .. أول تعليق لـ أحمد عبد القادر بعد فوز الأهلي على الاتحاد المنستيري

 

نشر أحمد عبد القادر ، لاعب النادى الاهلى ، صورتين له من مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري التونسي، التى انتهت بـ فوز المارد الأحمر بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت بينهما  في دوري أبطال أفريقيا.

 

إمام عاشور يوجه رسالة لـ متابعيه .. شاهد

 

وجه إمام عاشور، لاعب نادي الزمالك ، رسالة لـ متابعيه ونشر صورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

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أخبار السوشيال|مهيب عبدالهادى: الزمالك يضرب أول مسمار في نعش فيريرا.. فرج عامر يكشف عن تهديد خطير لـ بوتين بشأن كأس العالم

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