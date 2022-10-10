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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اول مسمار في نعش فيريرا.. مهيب عبد الهادى يثير الجدل برسالة غامضة

صدى البلد

اثار الاعلامى مهيب عبد الهادى ، الجدل بـ رسالة غامضة حول مستقبل البرتغالي  جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع افريق . 

 

وكتب مهيب عبد الهادى عبر حسابة بموقع تويتر  “ ادارة الزمالك تضرب اول مسمار في نعش فيريرا ”. 

 

يذكر أن قرر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات غدًا الإثنين عقب الفوز على فلامبو البوروندي في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الثلاثاء المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمباراة العودة أمام بطل بوروندي المقرر لها يوم الجمعة المقبل الموافق 14 أكتوبر الجاري.

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