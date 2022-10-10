بعد إصابة دينا حايك.. 7 فنانات واجهن مرض سرطان الثدي

أعلن الصحفي اللبناني إيلي مرعب إصابة مواطنته الفنانة دينا حايك بسرطان الثدي، مؤكدا أنها في مرحلة متقدمة من الإصابة.

وكتب إيلي مرعب عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "النجمة ‎دينا حايك مصابة بمرض سرطان الثدي بمرحلة متقدمة الله يشفيها ويعطيها الصحة وترجع لجمهورها بخير وسلامة".

ونرصد في السطور التالية أبرز الفنانات اللواتي واجهن سرطان الثدي

إليسا

الفنانة اللبنانية إليسا تأتي على رأس قائمة النجمات اللواتي حاربن سرطان الثدي، ولم تكتف اليسا بمقاومة والمرض والانتصار وإنما جسدت رحلتها من الألم إلي الأمل في كليب بعنوان "الي كل اللي بحبوني".

واختارت الكليب لتكشف عبر مشاهده رحلتها منذ صدمة اكتشاف إصابتها بسرطان الثدي مرورا برحلة العلاج حتي وصلت إلي الشفاء التام، مؤكدة أنها لم تكن لتعبر هذه الأزمة الصحية القاسية إلا بمحبة من حولها ودعم جمهورها.

ونشرت اليسا تسجيلاً صوتياً وظهر على صوتها البكاء الشديد، وهي تكشف للمرة الأولى سبب وقوعها على خشبة المسرح في حفلها بمدينة دبي مطلع العام الحالي والسبب إصابتها بأعراض التعب لتكشف بعدها عن فرحتها الكبيرة بعد ظهور التقارير الطبية التي توضح شفائها.

وفي رسالة للجميع ختمت اليسا كليبها قائلة: أنا تعافيت وقاومت المرض وغلبته، الكشف المبكر لسرطان الثدي قادر على إنقاذ حياتك.

شادية

أصيبت الفنانة شادية بسرطان الثدي قبل اعتزالها الفن، فقد تم تشخيص إصابتها أثناء تألقها في عرض مسرحيتها الوحيدة "ريا وسكينة" ومع ذلك استمرت في إسعاد جمهورها بينما هي تخطط للخضوع لجراحة إزالة الثدي، ولجأت بالفعل إلي فرنسا وعادت من رحلة العلاج بعد التعافي من المرض اللعين لتقدم فيلمها الأخير لا تسألني من أنا، وبعدها قدمت أوبريت الليلة المحمدية وخرجت منه بقرار الاعتزال، ثم تبرعت بمنزلها ليكون مركزاً لأبحاث الأمراض السرطانية.

فايزة أحمد

مطربة قاومت المرض اللعين بالغناء، وهي المطربة السورية الأصل فايزة أحمد، التي أخفت الام المرض طويلا وكانت تصر على الغناء وتقديم الحفلات الفنية، وتسجيل الأسطوانات مؤكدة ان المرض الحقيقي هو التوقف عن إمتاع جمهورها، وبالفعل تعاطت فايزة أكبر كمية ممكنة من مسكنات الألم حتى تتمكن من تسجيل أغنيتها الشهيرة " لا يا روح قلبي" بإشراف الموسيقار رياض السنباطي ومن بعده ابنه أحمد وبعد أن أنهت الأغنية بكى كل من في الأستوديو عندما بكت فايزة من شدة الألم.

ناهد شريف

ناهد شريف صاحبة تجربة طويلة وقاسية جدا في مواجهة سرطان الثدي، منذ عام 1979 وبدأت رحلة علاجها في السويد، وظلت تقاومه خمس سنوات كاملة قدمت فيها مجموعة من أفضل أعمالها الفنية آخرها فيلم " مرسي فوق مرسي تحت" واصرت على تصويره كاملا رغم شدة الألم، ولكنها لم تتمكن من استكمال وضع صوتها على شريط الصورة، لترحل في 8 إبريل 1981 وهي لم تتعد الـ43 عاما فقط.

مديحة كامل

الممثلة المصرية مديحة كامل هاجمها مرض سرطان الثدي وهي في أوج نجاحها، وسافرت إلى لندن وبالفعل استأصلت الثدي، وعادت لاستكمال حياتها الفنية بنفس القوة، حتى قررت اعتزال الفن وارتداء الحجاب وبعدها عاودها المرض وظلت تقاومه حتى الموت.

هالة فؤاد

الفنانة المصرية هالة فؤاد قاومت سرطان الثدي ثلاث مرات وتنقلت ما بين مستشفيات فرنسا ومصر، وتم علاجها بالفعل من السرطان وعادت لتقدم الفوازير مع النجم يحيي الفخراني، ولكن عدم متابعة الفحص الدوري تسبب في إصابتها بالمرض اللعين مجددا، وظلت تقاومه حتى توفيت في 10 مايو 1993.