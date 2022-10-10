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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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40 ألف صندوق مساعدات غذائية.. مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة وصل الخير3

حياة كريمة
حياة كريمة

أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة وصل الخير 3 من خلال تنظيم عدد من القوافل المحملة بالمساعدات الغذائية التي تبلغ 40 ألف صندوق في محافظات الجمهورية.

وعرضت القناة الأولى، تقريرا تلفزيونيا، حيث تأتي المرحلة الثالثة من المبادرة بالتزامن مع احتفالات ذكرى المولد النبوي الشريف والذكرى التاسعة والأربعين لنصر أكتوبر، وضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا.

وبدأ فرق العمل الميداني بمؤسسة حياة كريمة تنفيذ مبادرة وصل الخير  3  من يوم 6 أكتوبر، وتواصل القوافل جهودها حتى 13 أكتوبر، وتم تخصيص عدد من القوافل المحملة بصناديق المواد الغذائية لمحافظات القناة بالإضافة جنوب سيناء والشرقية، وذلك لارتباطها الوثيق بنصر أكتوبر.

ومن المقرر أن تنطلق القوافل  الغذائية ضمن وصل الخير 3، لمحافظات الأقصر وسوهاج والجيزة وكفر الشيخ، وفقا للاستطلاع الخاص بفرق الرصد الميداني لمؤسسة حياة كريمة.

وتأتي هذه المبادرات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا في إطار المبادرات الاجتماعية التي يطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي الذي يجمع تحت مظلته 24 كيانا رائدا للعمل الأهلي والتنموي في مصر.
 

 

حياة كريمة المساعدات الغذا محافظات المولد النبوي الشريف أكتوبر

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