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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مكافحة القرصنة البحرية على جدول أعمال المؤتمر العربي لرؤساء أمن المطارات والموانئ

الامين العام لمجلس
الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب

يفتتح الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، الأربعاء المقبل  بقاعة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود بمقر الأمانة العامة في تونس، المؤتمر العربي السادس عشر لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ.

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المؤتمر العربي الـ 16 لرؤساء أجهزة أمن المطارات والموانئ

ويشارك في هذا المؤتمر ممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلاً عن جامعة الدول العربية، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، المنظمة العربية للطيران المدني وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وسيناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول الأعمال، من بينها استراتيجية عربية استرشادية لمكافحة جرائم القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن، وآلية للتواصل بين غرف العمليات الخاصة بأمن الحدود في الدول العربية، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال مكافحة تهريب المواد الممنوعة باستخدام الطائرات والغواصات المسيرة، كما سيستعرض المؤتمر نتائج أعمال المؤتمر الأورو – عربي لأمن الحدود الذي عقد في الأردن مطلع ديسمبر الماضي، في إطار الأنشطة المشتركة التي تنفذها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس).

الداخلية وزراء الداخلية العرب اخبار الحوادث أمن المطارات جامعة الدول العربية

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