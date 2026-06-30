عام من التطوير والرقابة.. شئون المديريات بالأوقاف تدير 320 لجنة وتدعم التحول الرقمي

شهدت الإدارة العامة لشئون المديريات بوزارة الأوقاف نشاطًا مكثفًا خلال العام المالي 2025/2026، في إطار جهود الوزارة لتعزيز الانضباط الإداري ورفع كفاءة الأداء داخل المديريات الإقليمية، حيث لعبت الإدارة دورًا محوريًا في التنسيق والرقابة ومتابعة تنفيذ السياسات والقرارات، بما يدعم منظومة العمل المؤسسي على مستوى الجمهورية.

وخلال الفترة من 1 يوليو 2025 حتى 30 يونيو 2026، نجحت الإدارة في إدارة ومراجعة ما يقرب من 320 لجنة موارد بشرية داخل المديريات، إلى جانب الإشراف الشهري على إعداد واعتماد مستحقات الجهود غير العادية والساعات الإضافية للعاملين، بما يضمن انتظام العمل وتحقيق العدالة الوظيفية.

رقمنة شاملة وقواعد بيانات محدثة تدعم اتخاذ القرار

وضعت الإدارة ملف التحول الرقمي في صدارة أولوياتها، حيث تابعت تحديث قواعد بيانات العاملين والمساجد والزوايا بشكل دوري، بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع رفع الملفات الوظيفية إلكترونيًا وتدقيق البيانات على مستوى المديريات.

وشملت الجهود إعداد إحداثيات جغرافية دقيقة للمساجد والزوايا ضمن مشروع الخريطة التفاعلية، إلى جانب تدريب العاملين على استخدام المنصات الرقمية، ومتابعة منظومة التحول الرقمي داخل المديريات، ما أسهم في تحسين كفاءة الأداء وسرعة تداول المعلومات.

رقابة ميدانية وإدارة أصول تدعم كفاءة التشغيل

وعلى صعيد المتابعة الميدانية، كثفت الإدارة أعمال التفتيش على المخازن والتأكد من تطبيق معايير السلامة، إلى جانب متابعة أنظمة التأمين وكاميرات المراقبة وصيانتها، فضلًا عن رصد المخالفات والتعامل مع حالات التعدي على المساجد بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وشملت الجهود تنفيذ إجراءات قانونية للتخلص من الرواكد والخردة وفق الضوابط، ومراجعة طلبات ضم المساجد، إلى جانب حصر المساجد المغلقة وتحديد أسباب غلقها، والعمل على تطوير الملحقات غير المستغلة.

وفي إطار تحسين كفاءة البنية التحتية، تم التنسيق لحصر المساجد المؤهلة لاستخدام الطاقة الشمسية، ومتابعة أعمال الصيانة والتطوير بعدد من المحافظات، إلى جانب تطوير بعض المديريات ونقل مقارها الإدارية.

وامتدت جهود الإدارة إلى الملفات المالية، حيث تابعت منظومة الصرف الإلكتروني، وأعدت بيانات استهلاك الكهرباء والمياه، وأصدرت تعليمات دورية لترشيد الإنفاق وتحسين إدارة الموارد، إلى جانب متابعة مستحقات العاملين والملفات المالية المختلفة، بما يعزز الانضباط المالي داخل المديريات.

وواصلت الإدارة تحديث بيانات العاملين، وحصر الأصول وأملاك الدولة، وتنظيم الأرشفة، إلى جانب تعزيز إجراءات الأمن السيبراني وتأمين المنشآت، وتنظيم قنوات التواصل مع الجهات التشريعية.

وشهد العام تنسيقًا واسعًا في ملفات مجتمعية، من بينها توزيع 100 ألف كرتونة رمضان، والمشاركة في توثيق بيانات العاملين المشاركين في حرب أكتوبر، إلى جانب متابعة عدد من المشروعات التنموية والخدمية.

ويعكس هذا الأداء المتكامل حرص وزارة الأوقاف على تطوير منظومة الإدارة بالمديريات، وتعزيز الحوكمة والتحول الرقمي، بما يسهم في تحقيق كفاءة التشغيل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.