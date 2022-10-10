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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصعيد جديد.. روسيا تتعهد بضم أي ولايات أمريكية ترغب في الانفصال

أمريكا وروسيا
أمريكا وروسيا

قال عضو بارز في مجلس الدوما الروسي، إن أي ولايات أمريكية ترغب في الانفصال عن البلاد والانضمام بدلا من ذلك إلى روسيا سيتم النظر فيها.

تأتي هذه التصريحات بعد أسبوع واحد فقط من إعلان روسيا أن أربع مناطق في أوكرانيا أصبحت أرضا روسية، في أعقاب استفتاءات انتقدها مسؤولون أوكرانيون وغربيون على نطاق واسع باعتبارها صورية. 

وكان نائب مجلس الدوما ألكسندر تولماتشيف يرد على استطلاع للرأي عبر الإنترنت ، أظهر أن بعض الأمريكيين يريدون أن تتحرر ولاياتهم من الولايات المتحدة.

وقال تولماتشيف لموقع “بودموسكوفي سيجودنيا” الإخباري الروسي: “إذا صوت الأمريكيون لصالح فصل بعض الولايات عن البلاد وأعربوا عن رغبتهم في الانضمام إلى روسيا، فإن موسكو ستنظر في ذلك”.

وأضاف أن الولايات المتحدة بدأت “في الاضمحلال”، وأن حليفها، الاتحاد الأوروبي، الذي قدم أيضا مساعدة عسكرية قوية لأوكرانيا، “ينفجر في طبقاته”.

وقال تولماتشيف ، إن هذا كان نتيجة لسياسة خارجية أمريكية فاشلة. 

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وأضاف: “مثل هذه المبادرات هي إشارة إلى أن مواطني الولايات المتحدة غير راضين عن قيادتهم ومستعدون لاتخاذ تدابير متطرفة، حتى الانفصال، إذا استمرت السياسة الحالية لأمريكا”.

كما نقلت وسائل إعلام روسية الخبر، مشيرة إلى أنه على وسائل التواصل الاجتماعي، قال حوالي 80 في المائة من سكان نيو هامبشاير إنهم يريدون الانفصال عن الولايات المتحدة.

وجاء في تعليق أسفل الاستطلاع على وسائل التواصل الاجتماعي: “معظم ولاية أوريجون تريد مغادرة ولاية أوريجون. أنا أؤيد حركة أيداهو الكبيرة. وكذلك يجب على الناس الذين يعيشون في تكساس وفلوريدا وأيداهو وفي كل مكان بينهما. أنا أؤيد أي دولة تريد تحقيق الدولة”.

ومع ذلك، كانت هناك أيضا بعض المعارضة للانفصال عن أمريكا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال تولماشيف: “من المهم ألا يتم التصويت على الشبكات الاجتماعية، بل بشكل رسمي وشرعي، كما هو الحال في جمهوريات القرم وسيفاستوبول ودونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا وخيرسون”، في إشارة إلى استطلاعات الرأي عبر الإنترنت.

روسيا الولايات المتحدة موسكو أوكرانيا أمريكا مجلس الدوما الروسي

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