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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار تأديبي.. سر استبعاد إمام عاشور من مواجهة الزمالك أمام فلامبو

إمام عاشور
إمام عاشور

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، عن الحقيقة الكاملة حول استبعاد إمام عاشور لاعب خط وسط القلعة البيضاء من مواجهة فلامبو البوروندى ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال الغندور في تصريحات إذاعية: "غياب إمام عاشور عن مباراة فلامبو البوروندى بسبب قرار تأديبي من فيريرا لغيابة عن التدريب بعد معسكر منتخب مصر".

وتابع: "عدم الانسجام والتشكيل سبب تراجع أداء الزمالك فى مباراة فلامبو، رغم ضعف مستوى الفريق للمنافس، أما صفقات الزمالك فمن الصعب الحكم عليها إلا بعد خمس أو ست مباريات".

وكان الزمالك حقق الفوز على حساب فلامبو البورندي بهدف دون رد في ذهاب دور 32 أمس ،جاء هدف الزمالك عن طريق لاعبه حسام عبدالمجيد.

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