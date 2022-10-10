العراق: مقتل إرهابيين اثنين من تنظيم "داعش" بمحافظة الأنبار

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الاثنين، مقتل إرهابيين اثنين من تنظيم "داعش" الإرهابي، بمحافظة الأنبار الواقعة غرب البلاد.

وذكرت الخلية، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن "قوة أمنية مشتركة بمساعدة الجيش العراقي تمكنت من قتل إرهابيين اثنين من عناصر عصابات داعش في عملية نوعية استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة"، مشيرة إلى أن "القوة تمكنت خلال العملية من ضبط بندقيتين وحزامين ناسفين و4 قنابل يدوية".

وأشارت إلى أن الإرهابيين الاثنين قاما بإلقاء قنابل يدوية كانت بحوزتهما أثناء محاولة إلقاء القبض عليهما على القوة الأمنية المنفذة للعملية؛ مما دفع القوات بإطلاق الأعيرة النارية مما أسفر عن مقتلهما في الحال".