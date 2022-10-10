مدرس تجرد من الرحمة.. تفاصيل مؤلمة في حادث طالبة الدقهلية

القصة الكاملة|

قدمت مذيعة موقع صدى البلد الإخباري مريم كمال، تغطية خاصة عن حادث الطفلة بسملة التي توفت إثر ضربة قوية تعرضت لها على يد مدرس اللغة العربية في المدرسة .

و في الفيديو التالي يرصد صدى البلد القصة الكاملة لوفاة الطفلة بسملة إبنة الدقهلية :

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شيع أهالى قرية طرانيس العرب بمحافظة الدقهلية، جثمان الطفلة بسملة والتي ضربها مدرس بعصا أدت لوفاتها ، وسط بكاء وصراخ أسرتها وأهالي قريتها .

وانهارت والدة الطفلة بسملة ، عقب علمها بوفاة ابنتها والتي توفيت إثر إصابتها بارتجاج في المخ عقب ضربها على يد مدرس بإحدى مدارس الدقهلية.

مريم كمال مذيعة موقع صدى البلد الإخباري

ولفظت الطفلة بسملة أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها على يد مدرس بمدرسة بطرانيس العرب بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، حيث شهدت القرية مأساة بعد تعدي مدرس على طالبة بالمرحلة الإبتدائية، وذلك على رأسها مما أدى إلى إصابتها بنزيف وارتجاج وتم نقلها للمستشفى ، حيث طلب منها المدرس أن تقوم بكتابة بعض الكلمات على السبورة ولكن أثناء كتابتها أخطأت فقام بضربها بعصا على رأسها أدت إلى حدوث الواقعة.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية، اخطارا من مأمور مركز شرطة النسبلاوين يفيد بورود بلاغ، من ولى امر مقيم قرية طرانيس العرب يتهم مدرس ويدعي "سمير.ع.م"53 عاما معلم لغة عربية بمدرسة طرانيس العرب الإبتدائية ومقيم لسنبلاوين بالتعدي على نجلته "بسملة"، 10 اعوام، بالصف الرابع الإبتدائي بمدرسة طرانيس العرب الإبتدائية بالضرب باستخدام عصا على رأسها وعند عودتها الى المنزل سقطت مغشيا عليها و تم نقلها الى مستشفى السنبلاوين المركزى تبين إصابتها دخولها فى غيبوبة على إثر إصابتها بنزيف حاد فى المخ ونقلها الى مستشفى الطوارئ الجامعي.

فيما تمكنت مباحث السنبلاوين من ضبط المدرس، قال أنه أثناء قيامه بشرح مادة اللغة العربية بالفصل طلب من التلميذة كتابة بعض كلمات الإملاء على السبورة إلا أنها أخطأت ، ودون قصد منه قام بضربها بعصا قائلا" مبتعرفش تكتب وكنت عاوز اعلمها".