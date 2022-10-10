عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

“المصرية اللبنانية” تصدر “المماليك” للسيد الباز العريني

كتاب “المماليك” للسيد
كتاب “المماليك” للسيد الباز العريني

صدر حديثاً عن الدار المصرية اللبنانية ”المماليك ”، للدكتور السيد الباز العريني ترجمة الدكتور خالد عزب.

txt

مؤلف كتاب أحمد زكي 86: مخضوض من رد فعل أسرة الفنان الراحل

txt

مؤلف كتاب أحمد زكي يثير الجدل.. وشقيقته ترد على تصريحاته

وجاء عن الكتاب: «لقي النظام الحربي عند المسلمين شيئًا من الاهتمام عند مؤرخي الغرب من مستشرقين وغير مستشرقين، فظفرت الدولة العثمانية كما ظفرت الدولة المملوكية بقسط من هذا الاهتمام، دون أن تنال الفروسية المملوكية حظها من الدراسة مع العلم بأنها محور النظام المملوكي كله. وليس هذا البحث سوى محاولة لتكوين صورة واضحة للأسس التي قام عليها نظام الفروسية المملوكية وما طرأ عليها خلال عصر سلاطين المماليك ( 0521م-7151م ) من تغيير وتعديل.

وتناول هذا البحث دراسة الأوضاع التاريخية بالشرق الأوسط في القرن الثاني عشر الميلادي، وشرح العناصر التي تألف منها الجيش المملوكي، ووصف حياة المملوك منذ أن جلبه تاجره إلى مصر حتى تحرر بعد أن فرغ من دراسته بالطباق وغدا فارسًا. 

يضاف إلى ذلك ما ورد في هذا البحث عن العوامل التي تحكمت في مستقبل الفارس وموارده والعلاقات التي تربطه بأستاذه وزملائه في الرق والعتق والتربية والخدمة وأهمية ذلك كله في قوة نظام الفروسية وضعفه».

لبنان الشرق الاوسط الدراسة تاريخية الكتاب المصرية اللبنانية الدولة العثمانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اقفز من السفينة.. هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟|3 أندية تطلب الفرعون

نهاية مأساوية لطالب الإسكندرية.. حرض زوجة صديقه على الطلاق ليتزوجها عرفيا| القصة الكاملة

ماتت فجأة والمدرس بيشرح.. القصة الكاملة لوفاة طالبة داخل الفصل بالشرقية

الحقونا البنت مبتنطقش .. الحصة الأخيرة لـ طالبة إعدادية أبو رواش |القصة كاملة

تعليق قوي من شوبير بشأن فوز الأهلي على الاتحاد المنستيري وأداء سافيو

ليفربول يواصل السقوط إلى الهاوية.. مستقبل صلاح في خطر مع الريدز

محتوى قليل الأدب.. أم شهد من عدسة التيك توك لـ الكلبش| ما القصة؟

هجمات كبيرة.. قراصنة روس يستهدفون مطارات كبرى في أمريكا

ترشيحاتنا

على منصات البيع الآن.. الهون النحاس القديم مقابل 450 ألف جنيه| تفاصيل

مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي تفوق الآلة العسكرية.. دراسة: آفة لنشر الشائعات والأكاذيب

مصنوع من 9 آلاف عصى.. حكاية مجسم لدعم مرضى السرطان بالصعيد| شاهد

ضياء رشوان: السبت المقبل آخر موعد لتلقي مقترحات القضايا بالحوار الوطني

فيديوهات بذيئة وفاضحة..صور تكشف من هى اليوتيوبر أم شهد بعد القبض عليها

هل التطيعم ضد شلل الأطفال له علاقة بمزاعم انتشار المرض؟.. الصحة تنفي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج جذاب.. ملك أحمد زاهر تنشر إطلالة جديدة على إنستجرام|شاهد

هبة قطب تكشف عن خطأ صادم يدمر العلاقات الزوجية| لن تتوقع

تجنب كوارث صحية.. علامات تكشف عن وجود ديدان داخل الفاكهة

شيرين ومحمود حميدة.. توافد نجوم الفن في ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي|شاهد

فيديو

عادل إمام قرر التفرغ لأحفاده واختيار الأعمال الفنية بدقة.. ماذا قال نجل الزعيم عن والده "فيديوجراف"

ماتوا والمدرس بيشرح .. تفاصيل مؤلمة في وفاة طالبتين

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس | تفاصيل درجات الحرارة

هل عاد شلل الأطفال مجددا؟.. رسالة واتساب تثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ