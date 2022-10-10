ركود مدمر .. خبير دولى يدق ناقوس الخطر بسبب أخطاء أمريكا الاقتصادية

قال الخبير الاقتصادي العالمي، محمد العريان، إن الولايات المتحدة تتجه إلي ركود كان من الممكن تجنبه بسبب السياسات الاقتصادية غير الحكيمة.

وقال العريان لصحيفة “The Hill” الأمريكية، “أخشى أننا في خطر كبير من حدوث ركود مدمر".

وفي رأيه، ارتكب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أخطاء "ستدرج في كتب التاريخ".

وعلى وجه الخصوص، وصف العريان مثل هذا الخطأ بأنه تقييم غير صحيح للوضع حول بداية التضخم، والذي كان يعتبر مؤقتًا، وبالتالي لا يحتاج إلى رد.

وأوضح أنه لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة أيضًا عندما أصبح من الواضح أن هذا التضخم مرتفع وطويل الأجل.

كما انتقد العريان زيادة سبتمبر في سعر الفائدة الرئيسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وأشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يواجه الآن مهمة ليس فقط التغلب على الأزمة، ولكن أيضًا "استعادة سلطته بعد رد الفعل المتأخر".

وفي سبتمبر، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3-3.25٪ سنويًا.

ومنذ مايو من هذا العام، رفعت الهيئة التنظيمية أسعار الفائدة ثلاث مرات في محاولة لكبح التضخم المتزايد.

وتواجه الولايات المتحدة والدول الأوروبية تضخمًا قياسيًا منذ عقود.

وأدى فرض العقوبات علي روسيا وسياسة التخلي عن الوقود الروسي إلى زيادة أسعار الوقود، وخاصة الغاز.

ونتيجة لذلك، فقدت الصناعة في الغرب إلى حد كبير ميزاتها التنافسية، مما أثر على قطاعات أخرى من الاقتصاد.