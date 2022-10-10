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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا ردا على هجوم روسيا: نواصل تقديم المساعدات لأوكرانيا

بلينكن
بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اليوم الاثنين إنه تحدث مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا وأكد دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا بعد "الضربات الروسية المروعة" اليوم الإثنين، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقال بلينكين في تغريدة على تويتر "سنواصل تقديم مساعدات اقتصادية وإنسانية وأمنية ثابتة حتى تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها ورعاية شعبها".

وقدمت أمريكا دعما عسكريا كبيرا لأوكرانيا خلال ثمانية أشهر من الحرب يقدر بنحو 20 مليار دولار وأكثر.
وتتعهد أمريكا بدعم مستمر لأوكرانيا حتى تحقق شيئا من النصر الواضح في الحرب.

وادان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقادة آخرين الغارات الروسية التي اعتبروا أن المدنيين هم من يدفعون ثمنها.

واستهدفت روسيا بنحو 84 صاروخ مواقع مختلفة في أوكرانيا ونحو 24 طائرة مسيرة بدون طيار. 

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