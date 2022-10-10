مصر والإمارات تنظمان احتفالية بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيس العلاقات المشتركة.. ونواب: تربطهما علاقات عميقة الجذور وتعاون اقتصادي كبير لتحقيق التنمية المستدامة

نائب الشيوخ: العلاقات المصرية الاماراتية تستند علي الوعي والفهم المشترك

برلمانية: تعاون كبير بين مصر والامارات بجميع المجالات وتبادل تجارى

برلماني: الرئيس السيسي حريصا لتعزيز العلاقه بين مصر والإمارات وصولا للشراكة الاستراتيجية



أشاد عدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بإعلان حكومتا مصر والإمارات، عن تنظيم احتفالية ضخمة تحت شعار "مصر والإمارات قلب واحد"؛ للاحتفاء بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية.

وأكد النواب، أن العلاقات المصرية الإماراتية علاقات عميقة الجذور ومتميزة تستند على الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية التي شهدتها وتشهدها المنطقة وتحظى الدولتين لمكانة دولية خاصة فى ضوء ما تتميز به سياستهما من توجهات حكيمة ومعتدلة ومواقف واضحة في مواجهة التحديات الإقليمية المرتبطة بإرساء السلام، ودعم جهود استقرار المنطقة.

أشاد محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ، بالعلاقات العميقة التي تربط مصر والامارات وخصوصا بعد مرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية.

العلاقات المصرية الإماراتية علاقات عميقة الجذور

وأكد الرشيدي لـ “صدي البلد”، أن العلاقات المصرية الإماراتية علاقات عميقة الجذور ومتميزة تستند على الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية التي شهدتها وتشهدها المنطقة وتحظى الدولتين لمكانة دولية خاصة فى ضوء ما تتميز به سياستهما من توجهات حكيمة ومعتدلة ومواقف واضحة في مواجهة التحديات الإقليمية المرتبطة بإرساء السلام، ودعم جهود استقرار المنطقة.

كما أشاد عضو مجلس الشيوخ بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لمصر خلال الاونة الاخيرة، مؤكدًا أنها تعكس مدى أهمية مصر وقوتها في الشرق الأوسط، فضًلا عن متانة العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، وما يربطهما من مواقف واحدة تجاه الرؤى ووجهات النظر للقضايا الدولية والأمن الإقليمي والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية.

ولفت النائب الي أن هذه القاءات التي تجمع رؤساء الدول المختلفة مع مصر تعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية التي تدعم تطلعاتهما نحو تحقيق التنمية المستدامة والتقدم والازدهار، وستعود بالنفع على الاقتصاد المصري بعد تنفيذ العديد من الاستثمارات الإماراتية الجديدة.

وشدد الرشيدي، على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية ومن أجل توحيد جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حلول دائمة للأزمات في دول المنطقة تسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها وتحقيق الاستقرار والسلام لشعوبها.

وذكر النائب، أن جميع الدول العربية والعالمية تعلم دور مصر المحوري والراسخ كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة، وجهودها المقدرة لتعزيز العمل العربي المشترك على جميع المستويات.

كما، قالت نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، إن العلاقات المصرية الاماراتية شهدت في الآونة الأخيرة تطورات كبيرة في المجالات السياسية والاقتصادية و الأمنية والعسكرية وزيادة التبادل التجارى في حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر.

أفضل طريق لبناء المستقبل في الإقليم العربي

واكدت “العسيلي” أن البلدان لديهما إيمان كامل بأن الاستثمار في الاستقرار هو أفضل طريق لبناء المستقبل في الإقليم العربي ولهذا تعمل مصر والإمارات بشكل دائم من أجل تعزيز العمل العربي المشترك وتوحيد الصوت العربي في مواجهة جميع التحديات والتدخلات الخارجية، وأثمر هذا التعاون المصري الإماراتي عن دعم وتقوية الدولة الوطنية العربية في مواجهة التنظيمات والميليشيات الإرهابية والظلامية.

واشادت النائبة باعلان حكومتا مصر والإمارات، عن تنظيم احتفالية ضخمة تحت شعار "مصر والإمارات قلب واحد"؛ وذلك للاحتفاء بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية.

كما، اعبر طارق نصير عضو مجلس الشيوخ، عن ساعدته بمرور 50 عامًا على تأسيس العلاقات المشتركة بين مصر والامارات، قائلا:" علاقات قوية وعميقة الجذور وقائمة علي الفهم المشترك".

مصر والامارات يحظيان بمكانة دولية

واكد “نصير” لـ"صدي البلد"، أن مصر والامارات يحظيان بمكانة دولية خاصة لما تتميز بة سياستهما من توجهات معتدلة لدعم واستقرار المنطقة َخاصة في مكافحة التطرف والإرهاب، لافتا الي أنه منذ تولي الرئيس السيسي قيادة البلاد وهو حريص على تعزيز العلاقه بين مصر والإمارات وصولا للشراكة الاستراتيجية في المجالات الاقتصادية والتنموية التي تدعم تطلعاتهما نحو تحقيق التنمية المستدامة والتقدم والازدهار للشعبين الشقيقين



واضاف عضو مجلس الشيوخ ان الأوضاع الراهنة بالمنطقة ساعدت على توحيد مصر والإمارات لتعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية بالإضافة إلى ارساء دعائم الأمن والاستقرار لشعوبنا العربية.

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية حريصة، من خلال هذه الاحتفالية، على تأكيد عمق العلاقات الاستراتيجية مع الإمارات وإبراز مدى التميز والخصوصية التي تجمع البلدين، وأن هناك امتدادا شعبيا إلى جانب التعاون الحكومي، وتفاهما سياسيا وتوافقا في الرؤى بين قيادتي البلدين، وهناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز أطر التعاون بين البلدين.



وأكد مدبولي أن الحكومة المصرية تتطلع لاستقبال الأخوة الإماراتيين المشاركين في هذه الاحتفالية بكل الود، كما أنها حريصة على أن تخرج الاحتفالية بمستوى رفيع يليق بعمق علاقة البلدين شعبًا وحكومة.



وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: استعرضنا في اجتماع مجلس الوزراء 50 عاماً من العلاقات الإماراتية المصرية المتميزة والمستقرة، التي يرعاها اليوم أخي رئيس الدولة والرئيس المصري ووجهنا بتنظيم احتفاليات خاصة؛ احتفاءً وترسيخاً لهذه العلاقات الأخوية العربية الاستثنائية الممتدة عبر 50 عاماً.. حفظ الله الإمارات ومصر ".



وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عمق العلاقات المصرية الإماراتية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، إضافة إلى التعاون الاستثماري بين البلدين، مشيرة إلى توجيهات القيادة السياسية المصرية بتعميق التعاون مع دولة الإمارات في جميع المجالات، وعلى رأسها المجال الاقتصادي لاستغلال الفرص الواعدة للتعاون بين البلدين.



وتضم الاحتفالية أجندة من الفعاليات المتنوعة، التي تُـنظم على مدار 3 أيام في القاهرة، خلال الفترة من 26 - 28 من شهر أكتوبر الجاري؛ بهدف الاحتفاء والاعتزاز بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط مصر بالامارات؛ قيادة وحكومة وشعباً، والاحتفاء بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات المتميزة بين البلدين، واستعراض مسيرة الشراكة والإنجازات التي تحققت خلال 50 عاماً في المجال الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، وغيرها من المجالات.



وتتوزع الاحتفالية على 3 أيام؛ حيث تتضمن في اليوم الأول استعراض العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأهم محطات وتجارب النجاح في هذا المجال، فيما يضم اليوم الثاني عرضاً لقصص نجاح القطاع الثقافي والإعلامي، وأبرز المشروعات والمحطات في الجوانب الرياضية والفنية والثقافية وغيرها، فيما تُختتم الأيام بحفل فنيّ ثقافيّ ضخم يشارك فيه أكثر من 7000 شخصية.