متخصص في الشأن الأوكراني يوثق آثار الدمار بسبب القصف الروسي لكييف

وثق الكاتب الصحفي محمد البابا المتخصص في الشأن الأوكراني، مشاهد خاصة لبرنامج "على مسئوليتي"، لآثار الدمار الهائل الذي خلفه القصف الصاروخي الروسي على العاصمة الأوكرانية.

وقال الكاتب الصحفي محمد البابا، خلال الفيديو، الذي عرضه الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الرد الروسي على عملية تفجير جسر القرم كان صباح اليوم باستهداف العالمة الأوكرامية بعدة صواريخ روسية أصابت العاصمة الأوكرانية".

وأضاف: "القذف استهدف مناطق حيوية منها محيط مبنى المخابرات العامة وهو ما أدى لسقوط مدنيين ووفيات.. والقصف اليوم يعتبر من أقوى الضربات التي تلقتها العاصمة كييف".



وأشار إلى أن الرئيس الأوكراني أجرى عدة اتصالات مع المسؤولين الغربيين لتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوية متطورة.

منظومة الدفاع الأوكرانية

وأوضح الكاتب الصحفي محمد البابا المتخصص في الشأن الأوكراني: "منظومة الدفاع الأوكرانية أسقطت عدة صواريخ اليوم أثناء القصف".

