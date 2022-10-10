عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متخصص في الشأن الأوكراني يوثق آثار الدمار بسبب القصف الروسي لكييف

الكاتب الصحفي محمد
الكاتب الصحفي محمد البابا

وثق الكاتب الصحفي محمد البابا المتخصص في الشأن الأوكراني، مشاهد خاصة لبرنامج "على مسئوليتي"، لآثار الدمار الهائل الذي خلفه القصف الصاروخي الروسي على العاصمة الأوكرانية.

txt

أحمد موسى: سماء أوكرانيا مكشوفة أمام الصواريخ الروسية.. فيديو

txt

سمير فرج: روسيا ستستخدم النووي إذا هوجمت وتم تهديد أمنها القومي.. فيديو

وقال الكاتب الصحفي محمد البابا، خلال الفيديو، الذي عرضه الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الرد الروسي على عملية تفجير جسر القرم كان صباح اليوم باستهداف العالمة الأوكرامية بعدة صواريخ روسية أصابت العاصمة الأوكرانية".

 

وأضاف: "القذف استهدف مناطق حيوية منها محيط مبنى المخابرات العامة وهو ما أدى لسقوط مدنيين ووفيات.. والقصف اليوم يعتبر من أقوى الضربات التي تلقتها العاصمة كييف".


وأشار إلى أن الرئيس الأوكراني أجرى عدة اتصالات مع المسؤولين الغربيين لتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوية متطورة.

 

منظومة الدفاع الأوكرانية

 

وأوضح الكاتب الصحفي محمد البابا المتخصص في الشأن الأوكراني: "منظومة الدفاع الأوكرانية أسقطت عدة صواريخ اليوم أثناء القصف".
 

الكاتب الصحفي محمد البابا المتخصص في الشأن الأوكراني الشأن الأوكراني القصف الصاروخي الروسي العاصمة الأوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اقفز من السفينة.. هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟|3 أندية تطلب الفرعون

على منصات البيع الآن.. الهون النحاس القديم مقابل 450 ألف جنيه| تفاصيل

نهاية مأساوية لطالب الإسكندرية.. حرض زوجة صديقه على الطلاق ليتزوجها عرفيا| القصة الكاملة

ماتت فجأة والمدرس بيشرح.. القصة الكاملة لوفاة طالبة داخل الفصل بالشرقية

الحقونا البنت مبتنطقش .. الحصة الأخيرة لـ طالبة إعدادية أبو رواش |القصة كاملة

محتوى قليل الأدب.. أم شهد من عدسة التيك توك لـ الكلبش| ما القصة؟

تعليق قوي من شوبير بشأن فوز الأهلي على الاتحاد المنستيري وأداء سافيو

أول تعليق من شيرين عبد الوهاب بعد صلحها مع حسام حبيب

ترشيحاتنا

بعد التحذير من هجوم.. أوكرانيا تعلن عن تعرضها لضربات من بيلاروس

صادم..انتشار صور طلاسم سحرية على صورة بلوجر شهيرة.. وصديقتها: طلع عندك حق..شاهد

بعد الضربات الصاروخية الروسية.. بيان عاجل من الإمارات بشأن الأوضاع في أوكرانيا

جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب عدد من السبائك الذهبية

تريزيجيه يشارك في تعادل طرابزون سبور أمام قاسم باشا بالدوري التركي

بعد ظهورها بملابس العمرة.. حقيقة اعتزال الفنانة عبلة كامل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور صادمة.. مايا دياب قبل وبعد الشهرة |ملامحها تغيرت بالكامل

رشاقة وأناقة.. أنغام تستعرض جمالها على إنستجرام | شاهد

أول ظهور لشيرين بعد تصالحها مع حسام حبيب|شاهد

بمكياج جذاب.. ملك أحمد زاهر تنشر إطلالة جديدة على إنستجرام|شاهد

فيديو

عادل إمام قرر التفرغ لأحفاده واختيار الأعمال الفنية بدقة.. ماذا قال نجل الزعيم عن والده "فيديوجراف"

ماتوا والمدرس بيشرح .. تفاصيل مؤلمة في وفاة طالبتين

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس | تفاصيل درجات الحرارة

هل عاد شلل الأطفال مجددا؟.. رسالة واتساب تثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ