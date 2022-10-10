سمير فرج: روسيا ستستخدم النووي إذا هوجمت وتم تهديد أمنها القومي.. فيديو

أكد اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أنه لن يكون هناك ضربـة نووية مهما طال أمد الـحـرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "لن يتم ضرب أي ضربات نووية في الحرب الروسية الأوكرانية"، لافتا: "بوتين وجه ضربة موجعة لأوكرانيا بعد تفجير جسر القرم".

وأوضح: "روسيا لديها أكبر مخزون نووي من الممكن أن يدمر العالم"، مشيرا: "إذا دخلنا في حرب نووية سننتهي كلنا"، موضحا: "روسيا ستستخدم النووي إذا هوجمت أرضها وتم تهديد أمنها القومي".

وأشار اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي،: "الإقتصاد الروسي غير مستقر رغم زيادة سعر الروبل"، مضيفا: "روسيا تعبت اقتصاديا جدا بسبب الحرب".

