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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس هيئة الانتخابات التونسية: نتابع كل الملاحظات حول نزاهة العملية الانتخابية

صدى البلد

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بمعسكر، أن الهيئة تتابع باستمرار كل ما يرِد إليها من ملاحظات حول سلامة ونزاهة الانتخابات التشريعية المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء بوعسكر، مساء اليوم الاثنين، بمقر الهيئة، كلًا من الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، والأمين العام لحركة "تونس إلى الأمام" عبيد البريكي، والوفد المرافق لهما، لبحث مسألة التزكيات ودور الأحزاب السياسية في العملية الانتخابية القادمة.

وقال بوعسكر إن الهيئة حريصة كل الحرص على تبسيط الإجراءات الخاصة بمختلف مراحل العملية الانتخابية، واتخاذ القرارات المناسبة لتسهيل حق المشاركة في الانتخابات ما لم يتعارض ذلك مع صريح النص القانوني، مشددًا على أن الهيئة تعمل على تأمين مسار انتخابي سليم.

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