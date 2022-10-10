تريزيجيه يشارك في تعادل طرابزون سبور أمام قاسم باشا بالدوري التركي

سقط فريق طرابزون سبور والذي يلعب له المحترف المصري محمود حسن تريزيجيه، في فخ التعادل السلبي أمام قاسم باشا، في الجولة التاسعة لبطولة الدوري التركي.

حاول لاعبو الفريقين التسجيل طيلة أحداث المباراة، فيما كان لاعبو طرابزون سبور الأخطر بـ 19 محاولة، لكن المباراة انتهت بدون تسجيل أهداف، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وشارك تريزيجيه في مباراة اليوم بالكامل مع فريقه طرابزون سبور.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد طرابزون سبور للنقطة 17 في المركز السابع، ورصيد قاسم باشا للنقطة 13 في المركز التاسع.

وفي نفس الجولة، فاز سيفاس سبور على إسطنبول باشاكشهير بهدفين نظيفين.