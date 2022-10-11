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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نادية شكري: الغيرة سبب انفصالي عن سامي العدل وابنتنا تفكر في دخول التمثيل

نادية شكري
نادية شكري

قالت الفنانة نادية شكري انني قدمت مسلسل "صاحب الجلالة " بترشيح من المنتج الكبير ممدوح الليثي وهو من احب الاعمال، وكنت سعيدة جدا بشخصيتي بمسلسل "الوتد " وهو قريب جدا من قلبي .

 

 

وأضافت نادية شكري خلال لقاءها مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة ،  عن قصة الحب بالفنان الراحل سامي العدل ،ان الزواج بينهم دام ل ٤ سنوات ، وان الطلاق بينا كان لاني غيورة جدا وهو شقي ، ولم نكن نريد  الطلاق  وشعرت بحزن شديد بسبب الطلاق  و تعبت جداً بعدها ، و علاقتى رائعة بعائلة العدل كلهم وهم اهلي و اخوتى ووقفوا بجانبي ، وبنتي اخدت من سامي العدل " الجدعنة" وبتفكر في خوض تجربة التمثيل .

 

وأشارت نادية شكري إلى انها تعرضت لكورونا وكانت حالتها صعبة فذهبت الي المستشفي بعد ضغط من د. اشرف زكي ونهال عنبر و بنتى لانى كنت رافضه الى ان قال الدكتور لى عندك تليف بالرئة .

 

وأوضحت الي انها عانت من قلة العمل بعد عودتها من السفر ، وعن قربها من عائلة العدل وهم من كبار المنتجين اشارت الي ان العلاقة محترمة بيننا وهم لهم طريقة في عملهم وانا احترمها جداً ، وانا بطبيعتي لا اتحدث الي احد بخصوص انني اريد التمثيل او فرصة في اي عمل فني ، وانا راضية عن مسيرتي وعن ما قدمته .

نادية شكرى سامي العدل كورونا الوتد واحد من الناس

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