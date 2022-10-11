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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

شيرين عبدالوهاب تنتقد المطرب النقاش: ياعم اهدى إنت بتغني مش بتدهن بويه

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

أكدت شرين عبدالوهاب، أنها لديها رغبة شديدة في مساعدة المواهب الجديدة والشابة، مشيرة إلى أن الطفل الذي قدم الغزالة رايقة صوته في منتهى الجمال والعذوبة.


وانتقدت شيرين عبد الوهاب، خلال برنامج صاحبة السعادة، المذاع على فضائية دي ام سي، الذي تقدمه إسعاد يونس، المطرب النقاش، قائلة: "بيغني على نفسه، ياعم اهدى إنت بتغني مش بتدهن بويه".

 

وتطرقت شيرين إلى الهجوم عليها بسبب تشبيهها بحسن أبو السعود، الموسيقار الراحل، مرددة: “يارتني قولت على نفسي شبه محمد ممدوح مكنش هيزعل”.

كشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب، أنها كانت خائفة من أن يشمت فيها أصحابها عقب الانفصال عن زواجها حسام حبيب، مشيرة إلى أن جميع أصدقها منحوها كل الحب والتقدير وساعدها على الخروج من حياتها الصعبة.

وأضافت شيرين، في لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة: أنا حلقت شعري عشان قرأت إن خلق الشعر بداية جديدة من النفس، حلقته عشان أبدا حياة جديدة، منوهة بأنها بدأت النوم بطريقة طبيعية دون الاحتياج لأدوية.

وأوضحت شيرين، أن كل الفضل للدكتور نبيل عبد المقصود، الشهير بطبيب علاج الإدمان، لافتة إلى أن الإدمان ليس مخدرات فقط، فهناك إدمان لعادات سيئة.

ولفتت شيرين، إلى أن دكتور عبد المقصود صديق لها بعيدا عن اختصاصه في علاج الإدمان، مرددة: في ناس رخمة بتخش تعلق وتقول بيعالجها من الإدمان، أحب أقولهم بلاش رخامة، إحنا أصحاب.

ونوهت شيرين بأنها كانت متعودة على نوع معين من الأدوية وكان دكتور عبد المقصود يساعدها التخلص منه.

وكشفت شيرين عبد الوهاب، تفاصيل حياتها التي تعيشها حاليًا بعد الانفصال عن زوجها حسام حبيب، مؤكدة أنها لا تحرم نفسها من أي شيء.

وأضافت شيرين، في لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة: «أنا مش حارمة نفسي من حاجة، ودخلت جوه شرنقة شيرين تاني، كل حاجة نفسي فيها بعملها، باخد منها حتة مش أكتر من حتة».

وعن سر نقصان وزنها، أجابت: «وزني تناقص عن مهرجان قرطاج بشكل كبير، لأن جسمي كان ممتلئ بالمياه بشكل كبير ولازال، لكن (كشيت) وتناقص وزني نوعاً ما».

 

شرين عبدالوهاب صاحبة السعادة حسن ابو السعود الموسيقار الراحل المطرب النقاش

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