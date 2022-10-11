دنيا سمير غانم تخطف أنظار جمهورها بـ إطلالة جديدة لها

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم ، جمهورها بـ صورة جديدة عبر حسابها الشخصى عبر موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام.

وعلقت دنيا سمير غانم على الصورة “ #كاميليا #أنستونا ”.

ويذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم علقت على تكريمها في مهرجان الإسكندرية السينمائي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة لها من المهرجان، وعلقت كاتبة: "سعيدة جدا بتكريمي من مهرجان اسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته ٣٨ ، وأيضا تكريم حبايبي الغاليين اللي بتمنى انهم يكونوا فخورين بيا #سمير_غانم #دلال_عبدالعزيز شكرا أهلي في اسكندرية علي استقبالكم العظيم”.