انتخابات نقابة المهن الموسيقية اليوم.. وسط ترقب.. الأعضاء يتجمعون في مختلف المحافظات لاختيار النقيب الجديد.. اعرف الموعد وأبرز المرشحين

يجتمع الموسيقيون من مختلف المحافظات بداية من صباح اليوم، للإقبال على أفرع نقابة الموسيقيين لانتخاب نقيب جديد خلفا للفنان هاني شاكر الذي استقال من منصبه قبل عام على انتهاء ولايته القانونية بسبب تكدس الأزمات والأقاويل من حوله.

انتخابات نقيب الموسيقيين

مصطفى كامل

يتوجه إلى صناديق الاقتراع الموسيقيون والفنانون لانتخاب واحد من 4 مرشحين أبرزهم الفنان مصطفى كامل والموسيقار مصطفى حلمي، وسط ترقب وقلق من الجميع وتوقعات بحدوث شغب.

ينتخب الموسيقيون نقيبهم عن طريق التصويت الإلكتروني لأول مرة، وسيتوجه كل ناخب إلى لجنته المقررة سابقا لمنح صوته إلى المرشح الذي يعتقد أنه مناسبا لإدارة النقابة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

تنعقد الانتخابات من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءا، وتجرى الانتخابات في القاهرة بنادي نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم، وفي الإسكندرية على مسرح عبد المنعم جابر، وفي المنصور في قاعة ميامي بطلخا، وفي مقار النقابات الفرعية بمختلف المحافظات الأخرى حتى الصعيد.

يسرع التصويت الإلكتروني من عملية الاقتراع، ويضمن سلامة إجراءات عملية فرز واحتساب الأصوات، وعند وصول الناخب سيوقع في كشف الحضور ثم يتوجه للتصوير عبر الضغط على صور المرشحين بشاشة تعمل باللمس سواء بالانتخاب أو إبطال صوته، ثم طباعة ورقة باسم المرشح الذي انتخبه لوضعها في الصندوق.

المرشحين على منصب نقيب الموسيقيين

استقرت لجنة النيابة الإدارية المشرفة على الانتخابات على خوض كل من الموسيقار مصطفى حلمي، والفنان مصطفى كامل، والدكتور علاء سلامة، والموسيقار شريف حلمي التصويت على منصب نقيب الموسيقيين.

وذلك بعد غلق باب الطعون على منصب نقيب الموسيقيين، الذي استمر خلال الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر الجاري، وانشغل المرشحين خلال الفترة الماضية بإقامة مؤتمرات جماهيرية بحضور الناخبين في المحافظات المختلفة، حيث الموسيقار مصطفى حلمي والفنان مصطفى كامل.

ويتوقع الكثيرون فوز الموسيقار مصطفى حلمي بمنصب نقيب الموسيقيين خلفا لهاني شاكر، رغم الدعم الكبير الذي يتلقاه الفنان مصطفى كامل وهو ما دفعه في الأساس للترشح.

أزمات انتخابات نقابة الموسيقيين

شهدت نقابة الموسيقيين أزمة قبل ساعات من الانتخابات، وذلك بعدما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغا من شاب تبين أنه نجل المطرب مصطفى كامل، يفيد بتضرره من تعدي أحد الأشخاص عليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة بقيادة العميد علي عبد الرحمن، لكشف ملابساتها.

وبعمل التحريات الأولية من قبل الأجهزة الأمنية وسؤال فتحي مصطفى كامل، 24 عامًا، مساعد مخرج، أفاد أنه في أثناء قيامه بتعليق منشورات دعاية لوالده داخل مقر النقابة لشغل منصب نقيب الموسيقيين، قام إبراهيم.م.ا، 45 عامًا، ويعمل مندوب تحصيل بنقابة الموسيقيين، بالتعدي عليه بالسب والقذف كونه معارضًا لترشيح والده لمنصب نقيب الموسيقيين ومؤيدًا لشخص آخر وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

فيما أكد سعد المتولي المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، في تصريح خاص لصدى البلد انتهاء الخلاف بين ابن الفنان مصطفى كامل ومندوب تحصيل بنقابة الموسيقيين بسبب الدعاية الانتخابية.

وقال سعد المتولي:" حصلت مشادة بين ابن مصطفى كامل وعضو النقابة أثناء لصق ابن مصطفى كامل الدعاية الورقية لوالده"، مستطردا:"الأزمة انتهت فور وصول الشرطة، وهذا لن يوثر على سير الانتخابات غدا، والمنافسة المشتعلة ستكون بين المرشحين".