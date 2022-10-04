قبل أيام من التصويت.. مؤتمرات انتخابية للمرشحين على منصب نقيب الموسيقيين| خاص

يقترب المرشحون على منصب نقيب الموسيقيين من التحضيرات النهائية قبل انطلاق الانتخابات المقرر إقامتها يوم 11 أكتوبر بنادي نقابة المهن التمثيلية، في شارع البحر الأعظم بالجيزة، وفي الإسكندرية لمسرح عبدالمنعم جابر بالشاطبي، وغيرها من المحافظات.

وينشغل المرشحين خلال الفترة الماضية بإقامة مؤتمرات جماهيرية بحضور الناخبين في المحافظات المختلفة، حيث انتهى الموسيقار مصطفى حلمي من مؤتمر منذ قليل بالإسكندرية ضمن حملته الانتخابية، فيما أقام الفنان مصطفى كامل مؤتمرا آخرا بدمنهور.

ويتوقع الكثيرون فوز الموسيقار مصطفى حلمي بمنصب نقيب الموسيقيين خلفا لهاني شاكر، رغم الدعم الكبير الذي يتلقاه الفنان مصطفى كامل وهو ما دفعه في الأساس للترشح.

يقام التصويت على انتخابات نقابة الموسيقيين إلكترونيا، ويتنافس بشكل نهائي على المنصب كل من الموسيقار مصطفى حلمي، والفنان مصطفى كامل، والدكتور علاء سلامة، والموسيقار شريف حمدي.

وتعرض الموسيقار شريف حمدي لكسر في القدم منذ حوالي أسبوعين أثناء جولاته الانتخابية ما عرض ترشحه للخطر، لكنه بدأ في استعادة توازنه والعودة مرة أخرى إلى حملته الانتخابية بعدما ألزم بالمكوث في منزله حتى لا يتفاقم الكسر.