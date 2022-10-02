مصطفى كامل: سكرتير نقابة الموسيقيين بيستغل اسم الدولة لجمع الأصوات.. فيديو

قال الفنان مصطفى كامل، إنه استقبل زميل له من الإسكندرية عام 2010 قال له «هناك ولد موقوف عن العمل ومش لاقي يأكل».

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: «أخدته من إيده وقلتله انزلي مصر ورحت للموسيقار جمال سلامة وقلتلهم ليه واقفينه؟؛ قالولي ده واد مش كويس، ولما جه ينزل الشغل قامت ثورة 2011».

وتابع: «بعد ذلك أصبح سكرتير النقابة بقاله 13 سنة ومشارك في 7 أماكن في مصر أرصدتهم تصل إلى حوالي 3 ملايين جنيه ولا يمارس المهنة؛ وهذا الرجل يدير النقابة زي ما هو عاوز ومعاه محامي وسكرتير النقابة وزوجته، وبيتكلموا باسم الدولة ويطلبوا من الأعضاء التصويت له».