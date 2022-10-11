نادية شكرى تكشف اسرار مسرحية العيال كبرت

عبرت الفنانة نادية شكري عن سعادتها بتكريمها من قبل مهرجان الدراما ،قائلة : دموعي غلبتني لانها لحظة مميزة في حياتي وتكريم لمسيرتي وسط زخم كبير من النجوم

وأضافت الفنانة نادية خلال حلولها ضيفة مع الاعلامي د. عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس المذاع علي شاشة الحياة ، ان التكريم جاء في موعدة ليعطيني احساس بالسعادة والفخر.

وعن بدايتها قالت:"بدأت علاقتي بالتمثيل من صغري حيث كنت اعيش في الاسكندرية والتى منحتني مشاهدة فيلم الزوجة ١٣ للنجمة شادية اثناء التصوير فى شاطئ البورفياج ،لأقع في غرام التمثيل من هذا الفيلم.

استكملت قائلة : ذهبت الي القاهرة وتعلمت الفن فب معهد التمثيل ، وفرصتي الحقيقية كانت مع النجم نور الشريف بفيلم "مدينة الصمت ".

وتابعت ان دور سوسو "بالعيال كبرت " نقلة في حياتي ، كاشفة أن الفنانة مشيرة اسماعيل المفروض ان تقدم الدور ، و كانوا فى مأزق وذلك لاعتذار مشيرة عنه قبل العرض بثلاثة أيام في بورسعيد، و كان المخرج الكبير سمير خفاجى فى مازق ، ورشحني لهذا الدور الفنان الكبير محمود مرسي .

اوضحت الفنانة نادية شكري إن مسرحية العيال كبرت نجحت بشدة بسبب تواجد كبير من النجوم والانتاج لفرقة المتحدين، ونجحت شخصية سوسو بالمسرحية قائلة : الفضل لزملائي في المسرحية من النجوم حيث دعموني ووقفوا بجواري، ومازال هذا الدور يمثل علامة مضيئة مع الجمهور وكانت شهرتي بسبب شخصية سوسو .

وأضافت نادية شكري:"حدث خلاف كبير مع والدي بسبب زواجي من الفنان سامي العدل بالرغم من ان والدى و والده اصدقاء ، ورفض والدي الزواج بسبب شقاوة الفنان سامي العدل ولكني اصريت علي الزواج وحدث الصلح مع والدي خلال مسرحية العيال كبرت".

وتابعت نادية شكري أن الفنان سعيد صالح جدع جدا ، وتعرضت لمعاكسة من احد الحضور بمسرحية العيال كبرت وقام سعيد صالح بتوبيخه واصر علي خروجه من المسرح ، وايضا الفنان احمد زكي صفعني بالقلم اثناء التجهيز للعرض ، وانهارت بالبكاء ورد عليا انتي قمر وانتي بتبكي وضحكت وانتهي الامر .

استكملت قائلة : والفنان سعيد صالح كان بيزفني بلزمة " يا بتاعة ممدوح" والتي كانت بتعرض خلال احداث مسرحية العيال كبرت.

كما قالت الفنانة نادية شكرى انني قدمت عدد من المسرحيات و الأعمال الدرامية الكثيرة ولكني توقفت عن التمثيل وسافرت الي استراليا لان اخي كان هناك وابنتي تزوجت هناك و لذلك استقريت هناك فترة طويلة.

وأضافت نادية شكرى خلال لقاءها:" وعندما رجعت شاركت بمسلسل " ساكن قصادي “ وشعرت عند عودتي بتغير العديد من الشخصيات وكأنني ابدا من الصفر ”.

وعن اقرب الفنانات لها اجابت مديحة كامل ومن الرجال أحمد زكي ، وضربت مثل بالنجم احمد زكي عند ترشيحه لفيلم شفيقة ومتولي وجاء يبشرني وقال لي بفرح اختي بالدور اللى جالى .

وعن افلام السينما التي قدمتها اجابت ان من اكثر الافلام التي احبها "امراة بلا قيد " والمخرج العبقري هنري بركات ورشحني لهذا الدور نور الشريف ، وايضا فيلم للحب قصة اخيرة مع يحيي الفخراني ومعالي زايد.