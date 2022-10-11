استشاري صحة نفسية: دجال لكل 360 ألف مواطن في مصر

كشف الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، تفاصيل عن انتشار الدجالين في المجتمع العربي، مؤكدا أن هناك بعض الاحصائيات تشير إلى أن هناك دجال لكل 360 ألف مواطن.

وأضاف وليد هندي، في حوار لبرنامج رأي عام، المذاع عبر قناة تن، أن مصر جاء عليها وقت وكان هناك دجال لكل 360 ألف مواطن، ومكنش في نفس عدد من الأطباء النفسيين، ويقولك ده ملبوس، وده يتعمل له رقية شرعية.



وتابع الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، أن خلال السنوات الماضية الناس بقى عندها نوع من الوعي بأهمية الصحة النفسية، والمصريين والعرب لديهم لزمة العرض النفسي، مستدركان أن بعض الأمراض العضوية في الأساس نفسية.

المرأة أعلى معدل وعي



وأكمل الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، أن الوعي الخاص بالمواطن يجعله غير مدرك بأنه مريض نفسي، وعليه أن يذهب لطبيب نفسي بدلا من طبيب عضوي، لافتا إلى أن المرأة أعلى معدل وعي على أرض الواقع بأهمية الصحة النفسية.