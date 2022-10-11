عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الجنوبية: جارتنا الشمالية المعزولة تتقدم في تطويرها للنووي وتهدد العالم بأسره

رئيس كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية

قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم الثلاثاء، إن كوريا الشمالية ليس لديها ما تكسبه من الأسلحة النووية ، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب ، حيث تسعى الدولة المعزولة إلى تعزيز قدرتها على مهاجمة جارتها الجنوبية.

 

وقال يون للصحفيين في إشارة إلى كوريا الجنوبية باسمها الرسمي ، وفقا لوكالة يونهاب 'كوريا الشمالية تتقدم في تطويرها النووي وتهدد ليس فقط جمهورية كوريا ولكن العالم'.

 

أعتقد أنه ليس لديها ما تكسبه من الأسلحة النووية.

 

وقالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، أمس الإثنين ، إن الزعيم كيم جونغ أون وجه تدريبات تكتيكية نووية استهدفت كوريا الجنوبية على مدار الأسبوعين الماضيين احتجاجًا على التدريبات البحرية المشتركة الأخيرة التي أجرتها القوات الكورية الجنوبية والأمريكية باستخدام حاملة طائرات.

 

وأعرب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون عن تقديره الكبير لقواته القتالية النووية التي تحمل مهمة لردع الحرب وتحافظ على حالة تأهب قصوى لقدرات رد الفعل السريع والصحيح ووضعية الاستجابة النووية في أي موقف غير متوقع في أي وقت.

 


وقال أون - نقلا عن وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية - إن مثل هذه الأعمال المستمرة والمتعمدة وغير المسؤولة من قبل الولايات المتحدة ونظام كوريا الجنوبية لتصعيد التوتر لن تؤدي إلا إلى رد فعل أكبر، ونراقب دائما بصرامة أزمة الوضع، مضيفا "أننا سنراقب بحدة الظروف الأمنية غير المستقرة في شبه الجزيرة الكورية وجميع التحركات العسكرية التي لا يمكن التغاضي عنها، وسنتخذ بقوة جميع الإجراءات العسكرية المضادة إذا لزم الأمر".


ومن جانبها، أعلنت الحكومة الكورية الشمالية أن وحدات الجيش الشعبي الكوري لتشغيل الأسلحة النووية التكتيكية أجرت تدريبات عسكرية من 25 سبتمبر الماضي إلى 9 أكتوبر الجاري من أجل تقييم قدرة الردع الحربي والهجوم النووي المضاد للبلاد، وهو ما يعد تحذيرا شديدا، موضحة أن هذه التدريبات أجريت وسط التدريبات العسكرية الخطيرة المستمرة التي تجريها القوات البحرية المشتركة التي تستخدم حاملة الطائرات الأمريكية ومدمرة إيجيس وغواصة تعمل بالطاقة النووية في المياه قبالة شبه الجزيرة الكورية.


وأضافت أن الولايات المتحدة، قامت على أساس اتفاق لتوفير المزيد من الردع الموسع المكثف لكوريا الجنوبية بإحضار حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية، كما أرسلت مجددا فرقة عمل للحاملة النووية في المياه قبالة البحر الشرقي لكوريا لإجراء مناورة دفاع صاروخي مشتركة، متخذة موقفا مؤسفا مما زاد من تصعيد التوتر في المنطقة بينما يشكلون بشكل علني تهديدا عسكريا لكوريا الديمقراطية.


وبدورها، قررت اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي - في ظل هذه الظروف الحتمية، بعد مناقشة الوضع السياسي العسكري السائد في شبه الجزيرة الكورية ومستقبلها في النصف الأخير من شهر سبتمبر الماضي - تنظيم تدريبات عسكرية في إطار محاكاة حرب فعلية على مستويات مختلفة من أجل التحقق وتحسين القوة القتالية.


وقاد الزعيم كيم جونج أون، الأمين العام لحزب العمال الكوري ورئيس لجنته العسكرية المركزية، التدريبات العسكرية على الفور، وكان الهدف من التمرين هو تأكيد ترتيب إخراج الرؤوس الحربية النووية التكتيكية ونقلها وإدارتها بطريقة سريعة وآمنة وقت التشغيل، والتحقق من موثوقية نظام الإدارة الشامل، مما يجعل الوحدات تكتسب قدرات إطلاق صاروخ باليستي على الصوامع تحت الماء وتفقد وضع الاستجابة السريعة، وحلق الصاروخ الباليستي التكتيكي في الهواء فوق الهدف المحدد في هواء بحر كوريا الشرقي على طول المدار المحدد، وتم إثبات موثوقية انفجار الرأس الحربي بوضوح على الارتفاع المحدد، ومن خلال سبع مرات من إطلاق التدريبات على وحدات العمليات النووية التكتيكية، أظهرت حقيقة أن القوات القتالية النووية لدولتنا وفعاليتها القتالية وقدراتها الحربية الفعلية، والتي هي جاهزة تماما لضرب والقضاء على الأشياء المحددة في الأماكن المقصودة في الوقت المحدد، تم عرضها بالكامل.

كوريا الشمالية كوريا الجنوبية الولايات المتحدة كيم جونغ أون الاسلحة النووية الزعيم الكوري الشمالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اقفز من السفينة.. هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟|3 أندية تطلب الفرعون

على منصات البيع الآن.. الهون النحاس القديم مقابل 450 ألف جنيه| تفاصيل

ماتوا والمدرس بيشرح .. تفاصيل مؤلمة في وفاة طالبتين

أول تعليق من شيرين عبد الوهاب بعد صلحها مع حسام حبيب

إنبي يوافق على بيع مصطفى شلبي للزمالك

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 34 منطقة في جنوب سيناء

وافتكروا كلامي.. فرج عامر: الأهلي جاب أهم صفقة بالدوري المصري

تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس غدا الثلاثاء

موضوعات متعلقة

بريطانيا تحتاج 62 مليار جنيه استرليني لوقف زيادة الدين العام

بوساطة أمريكية.. لبنان يتسلم المسودة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

عمال الإنقاذ بفنزويلا يبحثون عن مفقودين وسط تزايد عدد القتلى بسبب الفيضانات

البيت الابيض: بايدن وقادة مجموعة السبع يعقدون اجتماعا افتراضيا اليوم لدعم أوكرانيا

أوكرانيا تقصف مدينة ستاخانوف بجمهورية لوجانسك بصواريخ هيمارس الأمريكية

فايزر تنفي التفاوض بشأن عقد لقاح كورونا لصالح الاتحاد الأوروبي

خبراء: اختبارات الصواريخ في كوريا الشمالية مقدمة لمساومة عالية المخاطر

اشتباكات بالصواريخ.. الجيش اللبناني ينفذ عملية أمنية في بلدتين شرقي البلاد

ترشيحاتنا

أكبر تراجع للين في 24 عاما.. الدولار الأمريكي يعزز مكانته وسط تراجع عملات الأسواق الآسيوية

صور نادرة من زيارة الملكة إليزابيث الثانية للسعودية عام 1979

البيضاء بـ 35 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر

هل يجوز للمطلقة مقابلة عريس فى فترة العدة .. الإفتاء تجيب

مدير الاستخبارات البريطانية يحذر من تلاعب الصين بالتكنولوجيا وتسخيرها لتهديد الأمن العالمي

يحتار الأطباء في تشخيصها.. احترس 5 أمراض تتشابه أعراضها مع أنفلونزا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاد الهضبة.. أبرز المحطات بمشوار عمرو دياب خلال 40 عاما

بعد أزمة بنطلونها الممزق.. شاهيناز تصدم الجمهور بصورة جديدة|شاهد

الكاميرات رصدته.. نمر ضخم يقتحم جامعة بالهند

بخصر نحيف.. زوجة كريم فهمي في إطلالة جديدة برفقته| شاهد

فيديو

النائب محمد أبو العينين صاحب الفكرة.. الصحف والمواقع العالمية تحتفي بإقامة حفل دار الأزياء العالمية "ستيفانو ريتشي" بالأقصر

تنازلت عن القضايا.. هل عادت شيرين عبدالوهاب إلى حسام حبيب/مستشارها القانوني يوضح

عادل إمام قرر التفرغ لأحفاده واختيار الأعمال الفنية بدقة.. ماذا قال نجل الزعيم عن والده "فيديوجراف"

ماتوا والمدرس بيشرح .. تفاصيل مؤلمة في وفاة طالبتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ